Генпрокуратура: Гройсман диплом не подделывал, дело закрыто

Напомним, в октябре 2017 года Генпрокуратура начала расследовать возможную подделку премьером диплома о высшем образовании

Генеральная прокуратура повторно закрыла дело о возможной подделке премьер-министром Владимиром Гройсманом диплома о высшем образовании. Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос «Українських новин».

«По результатам досудебного расследования 26 июня 2018 года следователем принято решение о закрытии указанного уголовного производства на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 («Отсутствие состава преступления») Уголовного процессуального кодекса», — сказано в ответе.

Отмечается, что Главное следственное управление Генпрокуратуры проводило досудебное расследование по факту подделки премьером диплома.

В то же время Генпрокуратура отказалась сообщить, допрашивался ли Гройсман или другие лица в рамках данного дела, сославшись на тайну досудебного следствия.

Напомним, в октябре 2017 года Генпрокуратура начала расследовать возможную подделку Гройсманом диплома о высшем образовании.

В ноябре 2017 года Генпрокуратура закрыла дело, однако в январе текущего года суд отменил постановление следователя и обязал прокуратуру возобновить расследование.





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