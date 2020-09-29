Генконсульство КНР принимает поздравления с 71-й годовщиной со дня основания Республики

Власти Приморья поздравили генконсульство КНР с 71 годовщиной со дня основания Республики. Фото: предоставлено генконсульством

71-я годовщина со дня основания Китайской Народной Республики будет отмечаться 1 октября этого года. В связи с тем, что эпидемия коронавируса все еще продолжается, генеральное консульство КНР не может собраться с друзьями вместе и отметить этот праздник, как это было в предыдущие годы. Однако поздравления уже начали приходить. Так, недавно генконсульство получило поздравления от руководства Приморского края, в том числе и от заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова и других представителей общественности, сообщает ИА PrimaMedia.

«Руководство Приморского края поздравило весь китайский народ с 71-ой годовщиной образования Китайской Народной Республики, отметив, что Китай уверенно движется вперёд и демонстрирует большие успехи в экономическом и социальном развитии, оставаясь важнейшим стратегическим партнёром Приморья в реализации проектов по множеству направлений.

2020 год для Китая и всего мира стал неординарным годом. Эпидемия коронавируса — это самая серьезная пандемия в мире за последнее столетие. Эта эпидемия пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, также является серьезной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, и за всю историю с момента образования КНР это самая быстрая по распространению эпидемия, с самым широким диапазоном заражения и максимально сложными мерами профилактики и контроля.

Власти Приморья поздравили генконсульство КНР с 71 годовщиной со дня основания Республики. Фото: предоставлено генконсульством

Китай первым сообщил об эпидемии, и под личным руководством председателя КНР Си Цзиньпиня мобилизовал всю страну и приложил огромные усилия, и, в конце концов, добился значительных стратегических результатов в борьбе с эпидемией. С 16 августа в материковом Китае не было новых подтвержденных случаев заболевания 44 дня подряд (по состоянию на 28 сентября). На этой основе экономическая и социальная жизнь Китая постепенно во всех отношениях нормализуется, особенно в области экономического развития наблюдается V-образное восстановление. В первом квартале этого года ВВП Китая упал на 6,8% в годовом исчислении, а во втором квартале он увеличился на 3,2% в годовом исчислении. Китай станет единственной крупной экономикой в ​​мире, которая добьется положительного экономического роста в этом году, и его роль в глобальной цепочке поставок и производственной цепочке станет более очевидной, а его положение «мировой фабрики» станет еще крепче. Эти достижения в полной мере продемонстрировали китайский национальный дух единства и самосовершенствования, а также наглядно продемонстрировали исключительные преимущества социализма с китайской спецификой.

В этот особый период китайские граждане, работающие, проживающие и обучающиеся в нашем консульском округе, не только всеми силами поддерживали внутреннюю борьбу Китая с эпидемией, но также активно участвовали в противоэпидемических мероприятиях в России. Среди тысяч китайских граждан почти не было подтвержденных случаев заболевания, и среди тех, кто вернулся в Китай, не было ни одного завозного случая заболевания. В чрезвычайно сложных обстоятельствах китайские граждане по-прежнему изо всех сил стараются поддерживать и развивать экономические обмены между Китаем и Дальним Востоком России. Эти усилия трудно переоценить, а результаты достигаются нелегко. Выражаю этому искреннее восхищение и благодарность.

Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь. Фото: предоставлено генконсульством

Борьба с эпидемией коронавируса — это воплощение исторического этапа, через который прошел Китай и китайская нация. Как говорится: «Богатыря узнаешь на поле брани». Сейчас, будучи второй экономикой в ​​мире и крупнейшей страной-производителем, Китай стоит в ключевой точке осуществления китайской мечты о великом возрождении китайской нации. Путь впереди негладкий, препятствия неизбежны, и нельзя исключать возможные опасные потрясения. Но, как сказал председатель КНР Си Цзиньпинь, никто, ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед.

Одним из важнейших элементов китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху является взаимопомощь и поддержка, что ярко отражается в борьбе с эпидемией коронавируса. Высокой похвалы заслуживает противоэпидемическое сотрудничество Китая с нашим консульским округом. В самый сложный для Китая период борьбы с эпидемией общественность Приморского края по-разному выражала свою всевозможную поддержку Китаю. Город Магадан отправил городу-побратиму Шуанъяшаню в провинции Хэйлунцзян гуманитарную помощь в виде медицинских респираторов и защитных костюмов.

Власти Приморья поздравили генконсульство КНР с 71 годовщиной со дня основания Республики. Фото: предоставлено генконсульством

Местные органы власти в нашем консульском округе предоставили всестороннюю помощь китайским гражданам, которые работают, живут и учатся здесь. В связи с бушующей эпидемией на Дальнем Востоке Генеральное консульство передало в дар правительствам консульских округов и всем кругам общества в общей сложности более 149 000 медицинских защитных масок. Провинция Хэйлунцзян и город Цзилинь передали большое количество медицинского оборудования и медицинских принадлежностей в Приморский край. Благодаря противоэпидемическому сотрудничеству народы Китая и России стали еще ближе.

Эпидемия вызвала большие трудности в торгово-экономических обменах и сотрудничестве между Дальним Востоком РФ и нашим консульским округом с Китаем, но основы сотрудничества с Китаем не изменились. Китай по-прежнему является вторым крупнейшим торговым партнером Дальнего Востока России, главным источником иностранного капитала, основным источником предприятий, входящих в территории опережающего развития и в свободный порт Владивосток, а также крупнейшим торговым партнером Приморского края. По мере спада эпидемии и, в конце концов, после ее окончания, сотрудничество Дальнего Востока с Китаем быстро избавится от временных трудностей. Ряд крупных проектов инвестиционного сотрудничества, запланированных китайскими и российскими компаниями, которые были приостановлены из-за эпидемии, будут один за другим запущены, а новые сферы сотрудничества, появившиеся во время эпидемии, например, электронная коммерция и т.д. получат новые возможности для развития.

Власти Приморья поздравили генконсульство КНР с 71 годовщиной со дня основания Республики. Фото: предоставлено генконсульством

Еще раз спасибо всем, кто горячо любит Китай, поддерживает китайско-российское сотрудничество и отдает силы на благо китайско-российской дружбе! Давайте вместе пожелаем китайско-российской дружбе вечного развития! Желаю счастья и здоровья китайскому и русскому народу!», — говорится в сообщении генерального консульства КНР.

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