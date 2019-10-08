Генерал объяснил, чем Трампа может заинтересовать разрешение конфликта на Донбассе — новости политики

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Генерал считает, что американцы могут способствовать разрешению военного конфликта на Донбассе в случае провала «нормандского» формата.

Генерал предполагает привлечение США к разрешению конфликта на Донбассе / фото УНИАН

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко заявил, что Украине необходимо объективно оценить ситуацию на Донбассе и еще раз «плотно пройтись» по Минским договоренностям.

«Свой план насчет Донбасса я называю планом правды и времени», – заявил он в комментарии «Обозревателю».

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«Мы хотим мира? Значит, надо что-то делать. Поскольку на Минских договоренностей очень много завязано – дипломатии, санкций и прочего, – значит, сначала надо плотно пройтись ими. Или реализовывать их на приемлемых для Украины условиях, или окончательно отказаться от них и искать что-то другое», – убежден Романенко.

В этом контексте генерал заметил: по его мнению, предыдущая власть не имела «реального взгляда на вещи», что и стало причиной длительной войны.

Он считает, что для установления мира на Донбассе необходимо «правдиво показать ситуацию, которая есть внутри Украины по этому вопросу и снаружи», а также «провести тщательную военную разведку».

Романенко предположил: если «нормандский формат» на каком-то этапе зайдет в тупик», к процессу можно привлечь США.

В этом контексте генерал провел параллель с обострением арабо-израильского конфликта в 1973 году, когда США выступили на стороне Израиля в его противостоянии против коалиции арабских стран.

«Чем Трампа может заинтересовать Украина? Пусть вспомнит исторический опыт. Американцы могут способствовать решению военного конфликта в Европе. Они получат свои Нобелевские премии мира, мир придет на территорию Украины. Мы используем это, чтобы провести реформы, укрепиться и дождаться, когда Россия начнет разваливаться, чтобы окончательно вернуть Крым и наладить всю ситуацию», – заявил Романенко.

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