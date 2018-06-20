Генерал Литвин в Армении: Почему Порошенко наступает на кадровые грабли

Назначение генерала Петра Литвина послом в Армении лишь на первый взгляд выглядит как почетная ссылка. На самом деле, это является признаком короткой скамейки запасных у президента

Петр Литвин (51 год) — младший из трех братьев Литвинов, самым известным из которых является Владимир Михайлович Литвин, ныне народный депутат, который имеет огромный послужной список, в котором и должность главы Администрации президента Леонида Кучмы, и спикерство в парламенте. А также значительное количество скандалов, самый громкий из них связан с «пленками Мельниченко», о которых сейчас уже и забыли, и делом убитого журналиста Георгия Гонгадзе, пишет «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Средний брат — Николай Литвин — генерал армии, бывший многолетний глава Государственной пограничной службы. На этой должности он был при всех пяти президентах Украины. Порошенко же в октябре 2014-го уволил Николая Литвина.

Самый молодой из братьев командовал 8-м армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ и с началом российской агрессии на Донбассе был назначен командующим сектора «Д». По рассказам свидетелей, 25 августа 2014 года в период тяжелых боев под Иловайском покинул поле боя, оставив свои войска.

«Командир батальона «Днепр» Юрий Береза готов был его за это расстрелять. Я считаю, что это позор для генерала, это клеймо на всю жизнь. Это предательство и по законам военного времени, думаю, он заслужил бы трибунал», — говорил в одном из интервью Геннадий Корбан. Который, в отличие от Литвина, успел за последние годы пережить и уголовное преследование, и побег в Израиль, и возвращение домой. Где отошел от активной политической жизни. Упомянутый Береза в сентябре 2014-го заявлял: «Виновен в трагедии под Иловайском — генерал-лейтенант Петр Литвин, который позорно бежал со своими подчиненными. Он предатель народа Украины».

Здесь уместно будет вспомнить, что дело по Иловайской трагедии расследуется, однако медленно и многие сомневается, что виновных все же когда-нибудь накажут. И нынешнее назначение скандального генерала послом участники будущих избирательных гонок будут истолковывать именно так.

Почему же Петра Литвина переквалифицировали в дипломата? Как писали СМИ, семью Литвинов с Порошенко связывают давние добрые отношения. Однако в парламенте старший из братьев не проявляет себя апологетом нынешней власти, он часто довольно критически выступает относительно отдельных ее действий. Он входил в депгруппу «Воля народа», которая регулярно голосует в унисон с коалицией, но в ноябре прошлого года покинул ее ряды. Сейчас Литвин-старший — внефракционный, впрочем с возвращением брата Петра из забвения вполне может измениться и его статус. Учитывая влияние Владимира Михайловича на Житомирщине, его помощь вполне может понадобиться во время предвыборной кампании. Учитывая это, назначение Литвина-младшего послом в Армении выглядит неплохим политическим гешефтом.

Другое дело, что на новой должности тезка президента выглядит, мягко говоря, не той фигурой, которая могла бы усилить украинские позиции в Ереване. Во-первых, у него нет дипломатического опыта. А Армения — не только страна, где мощное влияние России, но и возможность это влияние уменьшить. Там есть прозападные силы, они в оппозиции, и посол Украины вполне мог бы наладить с ними контакты. Конечно, если бы целью нашей власти было расширение своего интереса на Закавказье.

Во-вторых, в Украине проживает многочисленная армянская диаспора, ее представители есть во властных структурах, и это не только глава МВД Арсен Аваков. Поэтому логичным шагом выглядело бы приглашение на пост посла кого-то из украинских армян. Им бы было легче наладить мостик между Киевом и Ереваном. В том числе на уровне бизнеса.

В-третьих, военный, на самом деле, вполне способен быть хорошим дипломатом, если он — герой, личность, которая будет интересной для политических и военных кругов страны пребывания. В этом случае в Армению едет человек, которого у себя дома обвиняют в измене. Хотя ее и не доказали.

В общем, несколько последних назначений по президентской вертикали вызывают больше вопросов, чем ответов. Например, только что отставленного главу Донецкой области Павла Жебривского в качестве аудитора НАБУ. За это решение президента будут критиковать, ведь не секрет, что Жебривский входит в ближайшее президентское окружение. А это означает, что ему будут вменять заангажированность, даже если ее признаков не будет.

Собственно, одной из проблем Порошенко была и остается короткая кадровая скамейка. Поэтому людей приходится перемещать с должности на должность. А каждая должность — это не только новые возможности, но и накопление негатива. С одной стороны, проверенным кадрам больше доверия. А с другой — через информационные атаки на «своих ребят» легче бить по самому президенту. Собственно, ключевые конкуренты Порошенко обязательно используют его кадровые неурядицы в свою пользу.

Можно и не сомневаться, что та же Юлия Тимошенко не промолчит про Литвина. Другое дело, что она сама дала путь в политику очень многим сомнительным персонажам. Однако во время выборов оппозиция всегда надеется на короткую память избирателя, акцентируясь на ошибках действующей власти.





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