Где можно купить кровать и как правильно ее выбратьреклама

23 февраля 2018, 10:00
Кровать является основной частью интерьера любой спальни. Без этого типа мебели невозможно нормально отдохнуть и набраться сил для нового дня. Существует много видов кроватей, все они разнятся размерами, дизайном и даже функциональностью. Поэтому кровати выбираются с особой тщательностью, на это тратится довольно большое количество времени. Но процесс такого выбора можно значительно ускорить и упростить. Для этого нужно воспользоваться услугами онлайн-торговли. Интернет-магазин »Маркет Мебели» располагает широким ассортиментом кроватей любого типа от лучших производителей спальной мебели.
Какие бывают кровати
Все разнообразие кроватей можно разделить на категории:
- Ортопедические. Обеспечивают самые комфортные условия для сна. Также рекомендуются для тех покупателей, которые страдают различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата и испытывают при этом различные болевые симптомы. Перед выбором такой кровати лучше всего посоветоваться с врачом ортопедом.
- Односпальные, двуспальные, полуторные. Размер кровати обычно указывается в техническом описании товара. Это одна из важнейших характеристик, на которую нужно ориентироваться, выбирая мебель в интернет-магазине.
- Многоярусные. Двухъярусные кровати очень популярны среди родителей, у которых есть пара детей, но размер спальни не позволяет поставить две отдельные кровати. Многоярусные кровати позволяют максимально рационально использовать ограниченную площадь помещения.
- Детские. Рассчитаны на совсем маленьких детей до шести лет. Дальше более целесообразно устанавливать полноценную односпальную или полуторную кровать.
После того, как вы определитесь с типом кровати, нужно тщательно изучить ее характеристики. В »Маркет Мебели» это можно сделать благодаря качественным описаниям товаров, которые составляют ассортимент магазина. При помощи коротких, но точных описаний можно узнать характеристики кровати:
- Размер. Важно правильно выбрать не только количество спальных мест и физические размеры кровати. Особенно это касается небольших спален с ограниченным пространством, в которых помимо кроватей нужно установить и другие элементы интерьера.
- Материал каркаса. Обычно делается из качественной древесины. Она тщательно шлифуется и лакируется, что значительно продлевает срок активной эксплуатации кровати. Также используются такие материалы как ДСП и МДФ, дополненные металлической, износостойкой фурнитурой.
- Из чего сделана обивка. Есть модели кроватей, чей корпус имеет внешнюю мягкую обивку. Ее делают из натуральной кожи и кожзама, также используется и различный прочный текстиль. Если материал обивки не указан в описании, его можно узнать, посмотрев на фотографии товара.
Изучите функционал кровати. Хотя главной задачей этого элемента меблировки является обеспечение комфортных условий для сна, кровать можно использовать и для хранения спальных аксессуаров. Конструкция некоторых детских кроватей помимо упора на безопасность также разрешают организовывать игровой процесс.
Чтобы узнать функционал мебели в интернет-магазине, нужно обратиться в службу поддержки. Консультанты магазина ответят на все ваши вопросы без очередей, помогут выбрать кровать без долгого и утомительного хождения по выставочному залу, как в обычных магазинах. Они сообщат вам о действующих акциях и скидках, благодаря которым можно купить кровать онлайн значительно дешевле, чем в обычном магазине в вашем родном городе.