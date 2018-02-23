Где можно купить кровать и как правильно ее выбратьреклама

23 февраля 2018, 10:00

Кровать является основной частью интерьера любой спальни. Без этого типа мебели невозможно нормально отдохнуть и набраться сил для нового дня. Существует много видов кроватей, все они разнятся размерами, дизайном и даже функциональностью. Поэтому кровати выбираются с особой тщательностью, на это тратится довольно большое количество времени. Но процесс такого выбора можно значительно ускорить и упростить. Для этого нужно воспользоваться услугами онлайн-торговли. Интернет-магазин »Маркет Мебели» располагает широким ассортиментом кроватей любого типа от лучших производителей спальной мебели.

Какие бывают кровати

Все разнообразие кроватей можно разделить на категории:

Ортопедические. Обеспечивают самые комфортные условия для сна. Также рекомендуются для тех покупателей, которые страдают различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата и испытывают при этом различные болевые симптомы. Перед выбором такой кровати лучше всего посоветоваться с врачом ортопедом.

Односпальные, двуспальные, полуторные. Размер кровати обычно указывается в техническом описании товара. Это одна из важнейших характеристик, на которую нужно ориентироваться, выбирая мебель в интернет-магазине.

Многоярусные. Двухъярусные кровати очень популярны среди родителей, у которых есть пара детей, но размер спальни не позволяет поставить две отдельные кровати. Многоярусные кровати позволяют максимально рационально использовать ограниченную площадь помещения.

Детские. Рассчитаны на совсем маленьких детей до шести лет. Дальше более целесообразно устанавливать полноценную односпальную или полуторную кровать.

После того, как вы определитесь с типом кровати, нужно тщательно изучить ее характеристики. В »Маркет Мебели» это можно сделать благодаря качественным описаниям товаров, которые составляют ассортимент магазина. При помощи коротких, но точных описаний можно узнать характеристики кровати:

Размер. Важно правильно выбрать не только количество спальных мест и физические размеры кровати. Особенно это касается небольших спален с ограниченным пространством, в которых помимо кроватей нужно установить и другие элементы интерьера.

Материал каркаса. Обычно делается из качественной древесины. Она тщательно шлифуется и лакируется, что значительно продлевает срок активной эксплуатации кровати. Также используются такие материалы как ДСП и МДФ, дополненные металлической, износостойкой фурнитурой.

Из чего сделана обивка. Есть модели кроватей, чей корпус имеет внешнюю мягкую обивку. Ее делают из натуральной кожи и кожзама, также используется и различный прочный текстиль. Если материал обивки не указан в описании, его можно узнать, посмотрев на фотографии товара.

Изучите функционал кровати. Хотя главной задачей этого элемента меблировки является обеспечение комфортных условий для сна, кровать можно использовать и для хранения спальных аксессуаров. Конструкция некоторых детских кроватей помимо упора на безопасность также разрешают организовывать игровой процесс.

Чтобы узнать функционал мебели в интернет-магазине, нужно обратиться в службу поддержки. Консультанты магазина ответят на все ваши вопросы без очередей, помогут выбрать кровать без долгого и утомительного хождения по выставочному залу, как в обычных магазинах. Они сообщат вам о действующих акциях и скидках, благодаря которым можно купить кровать онлайн значительно дешевле, чем в обычном магазине в вашем родном городе.

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