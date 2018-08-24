Где лучше всего развивать EduTech-проект: большой обзор мирового рынка

Азия

Азиатские страны могут извлечь пользу из демографической ситуации, в которой численность молодых людей доминирует над старшим поколением. Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг (хотя Тайвань и Гонконг формально относятся к КНР, но на мировой экономической арене традиционно их рассматривают как самостоятельные образования) вырвались вперед в сравнении с другими азиатскими странами в отношении формирования экономики знаний. У них более высокие экспертные оценки системы образования, инфраструктуры, R&D, инновационности и эффективности экономических институтов.

Другие страны нуждаются в большем объеме инвестиций в систему образования, включая высшее образование и программы повышения квалификации.

Бангладеш, Мьянма и Лаос, например, уже очень сильно отстают от своих соседей. А вот Китай и Индия интенсивно догоняют своих прогрессивных соседей и, вероятно, в ближайшем будущем окажутся новыми региональными лидерами. Для региона характерны ускоренная урбанизация и рост доходов населения.

Сингапур

В конце 90-х экономика Сингапура формировалась двумя секторами: промышленным (преимущественно электроника, химия и транспорт) — почти 36% ВВП — и сферой услуг (финансы, оказание бизнес-услуг, транспорт и коммуникация) — почти 63%. К этому моменту страна сумела создать устойчивый политико-экономический климат, привлекавший инвесторов, и занимала первое место в регионе по объему привлеченных прямых инвестиций.

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В начале XXI века Сингапур сфокусировался на создании сети высокотехнологичных кластеров и промышленных хабов, продолжая специализироваться на приборостроении, телекоммуникациях, транспорте и на развитии системы образования, с тем чтобы обеспечить будущий переход к экономике знаний высококвалифицированными кадрами и обеспечить интеграцию в глобальную систему образования, производства и перераспределения знаний.

Сейчас страна входит в топ-10 стран по уровню развития технологий, включая развитие науки в школах и инженерное образование, защиту интеллектуальной собственности.

Уровень грамотности в стране среди взрослого населения ниже, чем в Южной Корее, и находится примерно на одном уровне с Китаем. Это вызвало потребность в трансформации системы образования, однако отличительной особенностью современного образования в Сингапуре является его индустриальная интеграция и фокусировка именно на инженерном образовании.

Следует отметить, что правительство в начале XXI века выделило объемные субсидии и гранты на научно-исследовательские работы для студентов и аспирантов высших учебных заведений. В Сингапуре высокая плотность международных школ, в этом сегменте он занимает первое место в мире.

Южная Корея

В 1997 году после финансового кризиса Всемирный Банк реконструкции и развития вместе с несколькими рабочими группами разработал локальную стратегию развития для Южной Кореи.

Специализация и обмен знаниями между университетами, местными органами власти, бизнесом, исследовательскими центрами.

Сокращение стоимости транзакций знаний и повышение продуктивности их использования.

Образование (до принятия стратегии страна вкладывала 13% ВВП в образование, и этого оказалось недостаточно): привлечение частных инвестиций в создание образовательных экосистем.

Глубокие связи с глобальными образовательными системами.

Южная Корея за несколько десятков лет сумела из страны с одним из самых высоких уровней неграмотности в регионе превратиться в страну с одной из самых лучших систем образования. Особенностью развития образовательной системы стало привлечение частного капитала как в систему среднего, так и высшего образования. Еще в 1980 году Южная Корея взяла кредит во Всемирном Банке и инвестировала средства в создание государственно-частных партнерств в инженерном высшем образовании. В рамках этой программы были созданы 50 колледжей. Сейчас 86% молодых корейцев получают высшее образование.

Школы и вузы тесно сотрудничают с индустриальными партнерами, что позволяет обучать учащихся практическим инженерным навыкам настоящего и будущего.

Китай

Долгое время в конце XX века страна развивалась как промышленный хаб с низкой квалификацией рабочих, малой стоимостью рабочей силы и низким/средним качеством продукции, будучи лидером в мировом экспорте товаров легкой промышленности. Многие западные компании размещали свои производственные площадки в Китае.

С тех пор многое изменилось. Благодаря привлеченным иностранным инвестициям в экономику Китай создал собственную тяжелую индустрию и машиностроение, а затем и бурно развивающиеся сектор транспорта и связи. Уровень квалификации и соответственно заработной платы существенным образом вырос, и в начале XXI века промышленные западные компании дислоцировали свои производственные мощности в другие страны.

Правда, при этом, во-первых, сам Китай, накопив собственный капитал, стал размещать свое производство в развивающихся странах третьего мира, причем как в Азии (например, Малайзия), так и в Африке (Ангола, Нигерия) и Латинской Америке. А во-вторых, в Китай пришли американские компании, выпускающие высокотехнологичное оборудование, например, Apple, создавая локальное производство.

В начале XXI века бурно вырос сектор услуг, в том числе финансовых. В 2015 году Китай принял пятилетний стратегический план развития, предусматривающий преимущественное развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью, создание высокотехнологичных хабов и переход к экономике знаний.

В 2014-2016 годах объем венчурных инвестиций вырос в 6 раз по сравнению с периодом 2011-2013. При этом существует характерная для азиатского региона особенность: около 50% всех инвестиций осуществляются так называемым BAT — Baidu, Alibaba, Tencent. Уже в 2017 году Китай занимал 42% мирового рынка онлайн-торговли, 1/3 численности глобальных компаний-«единорогов» были созданы именно здесь. Китай входит в топ-три страны, осуществляющие максимальный объем инвестиций в R&D, включая VR, беспилотные транспортные средства, 3D-печать, роботизацию, дроны и AI.

В Китае 99% детей охвачены обязательным школьным образованием, в 2006 году был принят закон «об обязательном образовании». Ежегодно школьное образование получают около 180 миллионов учащихся. Расходы на образование в процентах от ВВП увеличились с 2,8% в 2005 году до 4,5% в 2015. Уровень образования непрерывно растет, хотя Китай сейчас нельзя назвать лидером в этой сфере. Уровень технической оснащенности образовательных учреждений высок, 87% школ охвачены ИТ-инфраструктурой и доступом в интернет, 80% оборудованы мультимедийными классами. При этом рынок дополнительного онлайн-образования растет взрывообразно: CAGR в этом сегменте достиг 65% в 2017 году.

Индия

Правительство Индии сделало ставку на молодое поколение, сфокусировавшись на инновациях и сфере услуг. Ожидается, что в течение 20 лет Индия станет одной из ведущих мировых экономик. Этому способствуют несколько трендов мировой бизнес-среды.

Во-первых, многие компании размещают R&D и инновационные центры в Индии, подобно тому как во второй половине 20 века они размещали там дешевое производство.

Во-вторых, индийские компании активно присутствуют на мировом рынке и таким образом формируют внутренний спрос на R&D и инновации. При этом в стране по-прежнему значительная часть населения живет в нищете, около 20% населения неграмотны (260 миллионов из 1,324 миллиарда).

Шри-Ланка

В стране наблюдается недостаток квалифицированной рабочей силы. Только 15% людей, работающих в сфере науки и технологий, имеют высшее образование. Население стремительно стареет, в 2012 году 52% рабочих были старше 40 лет.

Демографическая яма — бич развивающихся стран: молодых людей, получивших высшее образование, относительно мало, а взрослые рабочие чаще всего имеют низкий уровень квалификации и могут работать только чернорабочими.

При этом высококвалифицированные рабочие чаще всего эмигрируют, поскольку их отталкивает низкий уровень зарплат и отсутствие увлекательных задач. Согласно статистике 2009 года, представленной на Labor Force Summit, только 17% молодых людей в возрасте 20-24 года обучаются, 3% в возрасте 25-34 года и 1% в возрасте 35-44 года. Имеет место низкий уровень качества образования, недостаточный уровень научной базы в сфере высшего образования.

США

Традиционно инновационный сегмент американской экономики развивался в системе хабов, или кластеров, самыми известными из которых являются Кремниевая долина и Северная Каролина. Огромное количество венчурных фондов инвестируют в энергетику, транспорт, ICT, биотех и фарму, здравоохранение (продолжительность и качество жизни). Высокотехнологичные компании имеют прочные длительные отношения с исследовательскими центрами ведущих университетов. США занимает первое место в мире по количеству выданных патентов. Половина научных исследований в США приходится на медицину и инжиниринг.

В США имеет место территориальная спецификация. В частности, максимальная концентрация R&D приходится на Калифорнию, Нью-Йорк, Массачусетс и Вашингтон. Северная Каролина, Миннесота и Род Айлэнд специализируются на медицине. Мехико, Айдахо и Вирджиния — на инжиниринге. Мэриленд, Северная Каролина и Небраска возглавляют рейтинги по количеству исследований в сфере биохимии, генетической и молекулярной биологии. Алабама специализируется на с/х и биологии, Арканзас — на сфере услуг (бизнес, менеджмент, финансы и бухгалтерия).

Главным конкурентом американского рынка R&D становится Азия. Перед образовательной системой Америки встал серьезный вызов.

Например, количество получивших магистерскую степень или диплом инженера выпускников вузов в начале XXI века упало до 500 тысяч в год, в то время как количество выпускников этого уровня, приходящихся на топ азиатских университетов уже давно перевалило за 1,2 миллиона. Суммарный объем рынка образования в США уже сейчас достигает 1,75 триллиона USD.

Ключевые направления инвестиций в этом сегменте:

цифровизация школьного и вузовского образования;

сервисы для студентов, получающих высшее образование;

цифровизация корпоративного образования.

Европа

Согласно Евростату, в 2005 году лишь 40% сотрудников были заняты в knowledge-based-отраслях, причем первое место занимала Швеция, за ней следовали Дания и UK, затем Финляндия, Бельгия, Германия и Франция. Преимущественно речь шла в тот момент о системе образования, здравоохранения и культуры. В хайтеке (R&D и ИТ), финансовых и бизнес-услугах и телекоммуникациях было занято около 15% рабочей силы.

Франция

Традиционно страна имеет устоявшуюся репутацию как в машиностроении (причем как в люксовом, так и в массовом сегментах), так и в креативных отраслях и сфере услуг. Прекрасно выстроенная система инженерно-технического образования, одна из лучших в Европе, была создана еще во второй половине XX века. Бизнес не очень доволен бюрократией и высокими налогами, но стабильно работает в стране с давней историей рыночной экономики.

В начале XXI века Франция сформировала несколько R&D и научных кластеров, заняв лидирующие позиции как в прикладных, так и в фундаментальных исследованиях. Объемные инвестиции были сделаны в энергетику и биотехнологии.

Лаборатории по разработке Big Data, AI и machine learning считаются лучшими в мире: не случайно Facebook разместил свои исследования в этой сфере именно во Франции.

Кроме того, активно развивается экосистема поддержки инновационных стартапов, нередко на базе существующих высших учебных заведений. С точки зрения акселерации стартапов страна занимает сейчас первое место в Европе.

Германия

Страна специализируется на сфере услуг (свыше 70% ВВП) и промышленности (29% ВВП): в первую очередь это автомобилестроение, машиностроение и приборостроение, электроника, химия, а также фарма и продукты питания.

В Германии много научно-исследовательских лабораторий, созданных как на базе ведущих университетов, так и на базе крупных корпораций.

Страна занимает третье место в мире по количеству оформляемых патентов (первое место у США, второе у Японии). Традиционно Германия много инвестировала в green energy и нанотехнологии и сейчас лидирует в этой сфере в Европе, однако уже уступила мировое первенство в производстве ВИЭ Китаю, а в цифровизации и производству электромобилей — США. Для рынка труда в Германии характерны, с одной стороны, дефицит высококвалифицированной мобильной мотивированной рабочей силы, а с другой, — безработица среди низкоквалифицированных рабочих.

Норвегия

Норвегия на протяжении нескольких десятилетий извлекала прибыль из сырьевой экономики. Традиционно в стране были развиты две отрасли — добыча и гидрогенерация при сохранении классического рыболовного промысла.

Учитывая ограниченность запасов нефти и газа, правительство еще в 90-е позаботилось о будущем страны, учредив фонд благосостояния (нефтяной фонд), куда перечислялись доходы от экспорта нефти.

Национальный фонд активно инвестировал средства в доходные инновационные компании, а в начале XXI века Норвегия взяла курс на построение экономики знаний, поставив цель увеличить в структуре экспорта долю отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Здесь созданы свои исследовательские лаборатории, в основном связанные с green energy и экологией, океановедением и исследованием Арктики. Исследовательские центры имеют свою специализацию: промышленные центры сфокусированы на development, научно-исследовательские организации — на прикладных исследованиях, университет и колледжи — на фундаментальных.

Наряду с министерством образования и другими министерствами существует отдельный Совет по исследованиям, курирующий R&D и образовательные процессы. Запущены федеральные промышленные инновационные программы (включая нанотехнологии, биотек, ВИЭ и энергоэффективность, с/х и производство продуктов питания). Особенностью этих программ является взаимная и глобальная кооперация.

Финляндия

В середине 90-х страна пережила тяжелый период рецессии, когда уровень безработицы достигал 15%. Уже через десятилетие Финляндия оказалась самой ICT-развитой экономикой в мире (во многом благодаря взрывному росту Nokia, на смену которому пришел рост доходов от экспорта услуг и программного обеспечения).

Благодаря уникальной системе образования Финляндия часто занимала верхние строчки в рейтинге стран OECD в рамках PISA (программа ассесмента международных студентов) по качеству образования и обучению навыкам. Все дети получают обязательное школьное образование, 84% взрослых в возрасте от 24 до 64 лет имеют высшее образование.

Суммарные расходы на R&D (включая корпоративные инвестиции, государственные субсидии и расходы университетов) одни из самых высоких в мире. Количество занятых в R&D в процентах к численности населения остается самым высоким в мире.

Великобритания

Стратегия 2017 года: планируют увеличить расходы на R&D с 1,7% до 2,4% ВВП к 2021 году, инвестировав дополнительно около семи миллиардов долларов США. Основная задача, которую они решают, — увеличение производительности труда и стимулирование роста экономики.

В апреле 2017 был учрежден центр исследований и инноваций, который управляет целым рядом активов.

Основным центром инновационной активности является так называемый «золотой треугольник» — Лондон, Оксфорд, Кембридж. На эти три центра приходится треть всех инвестиций в R&D и инновации в стране.

Основные направления, в которые осуществляются инвестиции, — это AI, Data Economy, Future of Mobility, Clean Growth, Ageing Society. «Золотой треугольник» активно привлекает бизнес для создания корпоративных R&D-центров на своих площадках, но эта активность, по мнению экспертов, создает риск того, что научно-образовательные центры просто не справятся с этим потоком.

Ближний Восток

«Знание усваивается из жизненного опыта, а образование обретается в образовательных учреждениях». К сожалению, нестабильность на Ближнем Востоке привела к тому, что прервался поток инвестиций, и планы развития были практически уничтожены политической нестабильностью и вопросами безопасности.

В регионе, так же как в Азии, есть свои лидеры, в большей степени подготовившиеся к переходу к экономике знаний. В частности, ОАЭ, СА, Израиль, Оман, Катар и Кувейт. Египет, Иордания, Йемен, Тунис и Марокко в большей степени подверглись влиянию ситуации политической и экономической нестабильности после «арабской весны», и их будущее под большим вопросом, не говоря о таких странах, как Иран, Ирак, Сирия, Алжир, Ливия.

В странах MENA наиболее высокие показатели грамотности населения: в Кувейте — 94,5% взрослого населения и Катаре — 93,1%, при этом доля неграмотного населения среди пожилых людей очень велика, поскольку всеобщее школьное образование было введено только в 60-х годах прошлого века. В Египте только 66,4% населения грамотные, в Йемене — 58,9%.

Существуют местные особенности рынка труда: в Катаре, где 50% ВВП и 85% экспорта занимают нефть и газ, около 86,5% вакансий на рынке труда формируются госкомпаниями. Высшее образование, которое получают молодые люди в этой стране, в 75% случаях связано с арабской или английской литературой, социальными и гуманитарными науками. Как следствие, страна активно принимает высококвалифицированных рабочих из Индии, Пакистана, Непала, Филиппин, США и Европы.

Израиль

На протяжении последних 25 лет Израиль интенсивно развивал хайтек-индустрию. Поток высококвалифицированных специалистов, в том числе из стран бывшего СССР, обеспечил этот сегмент рабочей силой.

Интенсивные инвестиции в R&D, государственная и частная поддержка высокотехнологичных стартапов, интеграция в глобальный рынок венчурного капитала и образования позволили Израилю занять лидирующие позиции на мировом рынке в этой сфере.

Саудовская Аравия

Традиционно сырьевая экономика, накопившая капитал благодаря нефтяной ренте, в начале XXI века начала активно диверсифицировать экономику, развивая химическую и перерабатывающую промышленность, машиностроение, а затем и сферу услуг, включая ИТ-сектор, медицину и финансовый сектор.

Основной центр инноваций и акселерации стартапов — университет короля Абдуллы. На территории страны функционируют несколько технопарков. Несмотря на активное развитие системы образования, страна по-прежнему испытывает нехватку высококвалифицированного персонала.

Высшее образование (научную или инженерную степень) имеют только 0,1% местного населения в возрасте от 24 до 34 лет. Минимум четверть выпускников вузов, специализировавшихся в сфере медицины, инженерии и науки, уезжает из страны. Многие работодатели недовольны уровнем образования, которое дают местные учебные заведения. Руководство страны последние несколько лет интенсивно увеличивает объем инвестиций в образование и R&D, рассматривая это направление как стратегически важное.

Мексика, которой в конце XX века удалось прочно занять в мировом экспорте свое место благодаря развитию автомобильной промышленности, энергетики, а также развитию финансовой отрасли и телекоммуникаций, в начале XXI века оказалась аутсайдером среди стран, входящих в OECD. Она занимает среди них последнее место по уровню KEI. Колумбия, Венесуэла и Аргентина — кризисные экономики, находящиеся в еще худшем состоянии, чем Мексика.

Бразилия — это, пожалуй, единственная страна региона, у которой сейчас есть шанс занять свое место в мировом разделении труда в новом укладе, став новым региональным лидером.

В сущности перед ней стоят сейчас такие же задачи, как перед Китаем и Россией, — повысить продуктивность труда и обеспечить преимущественное развитие отраслей с высокой добавленной стоимостью.

Следует отметить, что в развитие образования Бразилия сейчас инвестирует больше, чем Китай и Россия, но объем инвестиций в R&D остается низким, как и в России.

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Итак, мы видим очевидных региональных лидеров в сфере инноваций, образования и социальной трансформации. XXI век — это период глобального экономического противостояния Азии (Китай и Индия) и США с одновременным формированием распределенной сети геолокальных высокоразвитых специализирующихся на определенных нишах инновационных кластеров в Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Израиле, Франции, Германии, Великобритании, Австралии, Саудовской Аравии, Сингапуре, Гонконге, Японии и Южной Корее.

Учитывая ярко выраженную специализацию, с уверенностью уже сейчас можно говорить о том, что вторая половина XXI века — это эра арабской культуры, азиатской инженерии и американо-европейской прикладной науки. Все это будет происходить на фоне глобальных процессов миграции и урбанизации, сопровождающихся образованием крупных мегаполисов (численностью свыше 50 миллионов человек) и социальной трансформацией общества.

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