Где купить валюту и обменять валюту в Украине?

Нестабильная экономическая ситуация в мире только укрепляет желание украинцев купить валюту. Наученные горьким опытом предыдущих девальваций, наши граждане предпочитают хранить свои сбережения в долларах или евро. Впрочем, валюта приобретается не только с целью сохранения средств. Кто-то покупает ее для путешествий, кто-то пытается заработать на курсовых скачках, а кому-то валюта необходима для оплаты услуг иностранных партнеров, приобретения импортной продукции. Мы решили узнать, где и как в Украине можно продать или купить валюту?

Обменники

Большинство валютно-обменных операций в Украине осуществляются в обменных пунктах. В нашей стране обменники принадлежат либо банкам, либо финансовым компаниям. Курс в небанковских обменных пунктах обычно выгоднее, чем в отделениях банков. Это связано с тем, что украинские финансовые компании не обязаны придерживаться требования НБУ по соблюдению валютной позиции.

Стоит упомянуть о рисках, с которым может столкнуться обыватель, конвертирующий валюту в обменниках. Во-первых, некоторые финансовые компании, владеющие обменными пунктами, не очень серьезно относятся к вопросам безопасности. Во-вторых, вы можете перепутать легальный обменник с нелегальным. Подобные обменные пункты внешне ничем не отличаются от обычных, но они не выдают квитанцию о проведении операции, поэтому, если кассир неправильно посчитает сумму или выдаст фальшивые купюры, вы не сможете вернуть свои деньги.

Также следует помнить, что курс в обменниках, принадлежащих одной и той же компании, но находящихся в разных районах города, может сильно отличаться. Например, курс в обменных пунктах, расположенных в центре Киева или в аэропорту «Борисполь», является крайне невыгодным. Обменивая валюту в спальных районах, можно серьезно сэкономить.

Стоит отметить, что для крупных валютных операций в обменных пунктах устанавливается специальный, отличающийся от указанного на табло, курс, который может оказаться как выигрышным для клиента, так и наоборот. Зачастую валютные операторы увеличивают вилку курса или дают скидки при конвертации валюты на сумму от $5000 до $10 000. Поэтому обязательно уточняйте, на каких условиях и по какому курсу будет проходить ваша операция (не забудьте также узнать, обкладывается ли она дополнительной комиссией).

Банки

В банковских отделениях можно относительно легко и безопасно купить доллары или евро. Однако, курс, устанавливаемый банками, ниже, чем в обменных пунктах. Кроме того, разница между ценой продажи и покупки валюты (спред) в банковских отделениях гораздо выше, чем в обменниках. В периоды сильных колебаний на валютном рынке банки существенно увеличивают спреды. Также за обмен валюты в отделении банк может взимать дополнительную комиссию.

Многие банки предлагают клиентам, желающим купить крупную сумму инвалюты, возможность приобретения долларов или евро по межбанковскому курсу (например, в ПриватБанке такая опция становится доступной при покупке или продаже валюты на сумму, превышающую эквивалент $20 000).

Черный рынок и менялы

К черному рынку условно относятся все физические лица или организации, которые торгуют валютой, не обладая лицензиями, необходимыми для осуществления подобной деятельности. В первую очередь, речь идет об нелегальных обменных пунктах, менялах, авторах интернет-объявлений, связывающих продавцов валюты с ее покупателями. Временем наибольшего расцвета черного рынка стал период с 2013 по 2019 год, когда Нацбанк наложил ряд серьезных ограничений на валютные операции. После принятия закона «О валюте» и отмены лимита в 150 000 гривен на покупку валюты физлицами, популярность черного рынка снизилась, но украинцы по-прежнему активно прибегают к услугам теневых валютчиков.

Доллары или евро на черном рынке обыкновенно дешевле при покупке и, соответственно, дороже при продаже. Правда, стоит учитывать, что менялы часто обманывают своих клиентов. Например, вместо крупной суммы вам могут подсунуть кучу фальшивых денег, прикрытых сверху настоящими купюрами. Еще одна распространённая мошенническая схема заключается в том, чтобы посчитать одну и ту же банкноту дважды.

Помните, что все операции, осуществляемые на черном валютном рынке, запрещены и караются согласно действующему законодательству.

Обмен валюты в интернете

После того, как в феврале 2019 года вступил в силу обновленный закон «О валюте», украинцы получили возможность обменивать деньги в интернете. В следствие этого, за последние несколько лет в нашей стране появилось большое количество различных сервисов, позволяющих осуществлять валютные операции в режиме онлайн. В первую речь, речь идет о банковских приложениях. На сегодняшний день услугу конвертации валюты онлайн предлагают своим клиентам следующие банки:

Приватбанк;

Правекс-Банк;

УкрСиббанк;

Aльтбанк;

Альфа-Банк;

ОТП Банк;

Универсал Банк;

Монобанк;

Конкорд банк.

Для покупки или продажи валюты в интернете вам понадобятся гривневая и валютная банковские карты. Обмен осуществляется путем перевода денежных средств с гривневой карты на валютную (или же наоборот). Обычно подобные транзакции проходят моментально, но порой возможны и задержки. Валютные операции можно осуществлять либо в личном кабинете на портале банка, либо ж мобильном банковском приложении. Курс в «виртуальном банке» обычно выгоднее, чем в физических обменных пунктах. Тем, кто хочет приобрести в интернете крупную сумму долларов или евро, следует помнить, что Нацбанком установлен дневной лимит в 400 000 гривен на покупку валюты физическим лицом. Также нужно учитывать, что ваш банк может накладывать собственные ограничения на совершаемые в сети валютные операции.

Помимо банковских сервисов, украинцы, желающие продать или купить валюту онлайн, могут воспользоваться валютным аукционом на портале Minfin, на котором представлены следующие участники валютного рынка:

Банки. Вы можете узнать актуальный курс валют в основных украинских банках и найти ближайшее банковское отделение.

Частные лица / физлица. Доска объявлений позволяет провести обмен валюты или разместить объявление о продаже или покупке валюты.

Обменники. Вы можете найти на карте ближайший обменный пункт.

Еще один полезный интернет сервис– это валютный dashboard на портале Finance.ua, позволяющий отслеживать наличные и официальные курсы валют, заявки частных лиц (миняйло / міняйло), курсы на Межбанке и на Forex, курсы криптовалют.

Полезные лайфхаки при обмене валюты

Чтобы точно спрогнозировать курс гривны, нужно быть, по крайней мере, Нострадамусом. Однако, существует несколько лайфхаков, помогающих угадать подходящий момент для покупки или продажи валюты. Вот некоторые из них:

Следите за экономическими новостями. Курс гривны крайне зависим от внешних факторов. Например, если Украина получила кредит МВФ или на мировых рынках выросли цены на ключевую украинскую экспортную продукцию (сталь и продовольствие), то гривна, скорее всего, укрепится. Также на курс могут оказывать влияние важные политические события.

Выбирайте оптимальное время для конвертации валюты. Например, доллар выгоднее всего покупать в будние дни в обеденное время, а продавать – в пятничный вечер и на выходных, когда банки и обменные пункты незначительно завышают курс.

Учитывайте сезонные факторы. Так, продавать валюту выгоднее зимой, когда она дорожает в связи с тем, что государство и бизнес

Заключение

Как уже отмечалось в начале статьи, на сегодняшний день наличные доллары являются ключевым инвестиционным активом для украинцев. Однако, деньги, хранящиеся под матрасом, не генерируют прибыль, поэтому инвесторам стоит рассмотреть возможность вложения средств в более доходные направления, такие как готовый бизнес, стартап-проекты или коммерческая недвижимость.

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