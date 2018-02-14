Где купить обувь в интернете. Критерии выбора магазина

Большие фото и видеообзор помогают убедиться в качестве товара

5. Бесплатная примерка – еще один шаг навстречу покупателям. Если вы сомневаетесь, у вас есть возможность заказать понравившуюся модель в двух вариантах размера, например, 37 и 38. После примерки в пункте доставки Новой Почты или по указанному адресу, вы оплачиваете только одну пару, которая вам впору.

6. Возможность возврата продукции регулируется Законом Украины «О защите прав потребителей». Вы можете вернуть заказ в течение 14-и дней после покупки. К товару необходимо приложить чек, упаковку и ярлыки. Информация о том, как вернуть товар, как правило, есть на сайте магазина.

7. Гарантия на все товары распространяется и на онлайн-шопинг. Обратите внимание на наличие информации об этом на сайте вашего интернет-магазина.

8. Возможность заказать обратный звонок сэкономит ваше время и нервы. Особенно, когда вы не можете дозвониться. Просто оставьте заявку и вам перезвонят.

9. Бесплатная доставка – это способ сделать онлайн-шопинг еще привлекательнее. Ваш магазин практикует такое? Вам повезло!

10. Наличие страниц в соцсетях. Если вы часто просматриваете ленту новостей на FB или в Инстаграм, самое время начать отслеживать события вашего интернет-магазина. Вы не только узнаете о новинках и акциях, но и ознакомитесь з отзывами покупателей. А это дорогого стоит.

Если ваша задача – сэкономить время, лучший способ делать покупки через интернет-магазин. Как заказать обувь онлайн? Киев, Чернигов, Полтава, Львов – ваше место жительства не столь важно. Важнее – выбрать правильный интернет-магазин, где ваш заказ быстро обработают и своевременно доставят.





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