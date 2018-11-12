Где хранится российское золото?

Фото: Rost9/shutterstock.com

Россия уже сосредоточила в своих руках более 2 тысяч тонн этого драгоценного металла, что составляет 17% от общемировых золотых запасов. И закупки не прекращаются

Автор:

Иваткина Мария

Международное «партнерство» – серебро, национальный суверенитет – золото. Крупные мировые экономики на протяжении последнего десятилетия активно наращивают свои золотые запасы. В том числе и Россия.

Всемирный золотой совет в своем официальном обзоре сообщил, что в третьем квартале текущего года Центробанк приобрел рекордные 92,2 тонны золота. Эксперты уверены – в планах России обновить рекорд 1941 года. Тогда золотой резерв Советского Союза достигал 2800 тонн.

Золотая «подушка безопасности» — это инструмент, полезность которого трудно переоценить в условиях турбулентности, а именно в таком состоянии в последние годы находится мировая экономика. Россия — не единственная страна в мире, которая активно закупает драгоценный металл. Такие же действия предпринимают Китай, Турция, Венгрия, Индия, Польша и ряд других стран.

Инфографика: Телеканал «Царьград»

Даже человеку, далёкому от аналитики, не составит труда разглядеть проблему: стабильности мировой экономики угрожает непрерывная работа американского печатного станка. Мировые лидеры хеджируют риски, ведь произойти может всё, что угодно – от очередного финансового кризиса со схлопыванием фондовых пузырей до девальвации глобальной валюты. Все понимают: если наступит очередной глобальный экономический кризис, лучше в запасниках иметь слитки, нежели доллары. Выручить могут золотые резервы и в случае наступления локального кризиса, но не всегда. В этом убедился действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро. Он пытался репатриировать 15 тонн венесуэльского золота, которое находится на хранении в Банке Англии. Но вернуть имущество, принадлежащее государству, оказалось непросто.

Центробанк королевства ответил отказом, обосновав его проведением процедуры по противодействию отмыванию средств. Британские власти, в частности, интересуются, на что именно будут потрачены деньги от продажи золотых слитков, а это ни много ни мало 550 миллионов долларов (около 37 миллиардов рублей по курсу ЦБ). Банк Англии выразил опасения, что президент Мадуро продаст золото и использует вырученные средства для собственного обогащения. Венесуэльского лидера ответ буквально шокировал. Он поспешил заявить, что предпринял попытку забрать золото с единственной целью – с тем, чтобы спасти резервы от международных санкций.

Венесуэла, чья экономика находится в глубочайшем кризисе и переживает гиперинфляцию, уже отрезана от международных рынков, в отношении официальных лиц этой южноамериканской страны действуют санкции Соединенных Штатов и Европейского Союза. Пример Венесуэлы доказал: хранить свои резервы лучше на родине. В противном случае существует риск их потери. Телеканал «Царьград» задался вопросом – где же российские финансовые власти хранят золото? В ответ на официальный запрос мы получили письмо из ЦБ, в котором говорится, что все активы в драгоценных металлах, состоящие из монетарного золота, хранятся на территории России.

Из ответа Центробанка телеканалу «Царьград»:

Очевидным преимуществом нашей страны среди стран с развивающимися рынками является наличие развитой золотодобывающей промышленности. А это означает, что страна может пополнять запасы золота путем его приобретения на внутреннем рынке и обеспечивать его безопасное хранение также на территории страны.

Факт хранения золота на территории России не может не радовать даже тех, кто откровенно критикует политику, проводимую Центральным Банком. Однако риски замораживания российских активов сохраняются. Речь идёт о наших валютных резервах. По состоянию на 1 ноября международные резервы России составляют 459,5 миллиардов долларов США.

Это активы в иностранной валюте, специальные права заимствования (special drawing rights (СДР) — расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом (МВФ), резервные позиции в МВФ и другие активы. Россия, не избалованная хорошим расположением американских и европейских «партнеров», продолжает испытывать судьбу, отдавая на зарубежное хранение свою «подушку безопасности». Пример Венесуэлы доказал, что активы перестают быть своими, как только пересекают границу.

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