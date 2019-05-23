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ГБР расследует два дела против Порошенко по заявлениям Портнова

Политика 23 Май 2019
ГБР расследует два дела против Порошенко по заявлениям Портнова
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Заместитель главы АП времен президентства Януковича Андрей Портнов подал в ГБР два заявления об открытии уголовных производств относительно действий пятого президента Петра Порошенко

Об этом сообщил глава ГБР Роман Труба, информирует Depo.ua.

В частности, он отметил, что заявления Портнова поданы относительно «экономических преступлений Порошенко и введения военного положения».

«Мы расследуем уголовные производства, в которых Портнов является заявителем. Одно дело о госизмене высшего руководства страны относительно задержания наших моряков и по поводу принятия решения о введении военного положения. А сегодня он подал заявление относительно совершения экономических преступлений бывшим президентом (Порошенко, — ред.). ГБР еще не допрашивало Портнова. Еще нет. Это решает следователь и процессуальный руководитель. Если они будут считать, что его показания будут содержать доказательственное значение, то Портнова (как заявителя — ред.) ГБР допросит», – заявил Труба.

Он добавил, что Портнов допрошен Генеральной прокуратурой по другим уголовным производствам.

«Он допрошен по делам относительно событий, имевших место в 2013-2014 году. Эти производства расследует ГПУ», – заявил Труба.

Напомним, 21 мая ГБР начало расследование первого дела против Порошенко по заявлению Портнова.

22 мая САП также открыла дело против Порошенко.

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