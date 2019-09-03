ГБР повторно направит повестку Порошенко, не пришедшему сегодня на допрос — новости политики

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Сегодня Порошенко вызвали на допрос по делу о возможном превышении власти при решении относительно передачи земли.

Порошенко не пришел на допрос в ГБР / фото УНИАН

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который сегодня не явился на допрос в Государственное бюро расследований, повторно направят повестку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

«Это производство, по которому он сегодня был вызван, касалось действий в 2016 году — возможного превышения власти и служебного положения при отмене решения одного из председателей районной государственной администрации Луганской области о передаче 1,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения в земли запаса государственной собственности и предоставлении разрешения на дальнейшую безвозмездную передачу в собственность земельных участков из соответствующих земель запаса государственной собственности», — отметила она.

По словам Ивановой, Порошенко повторно направят повестку.

Также она отметила, что не может сказать, в каком именно уголовном производстве Порошенко должны допросить на полиграфе, но отметила, что полиграф будут применять только с согласия экс-президента.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, в Госбюро расследований бывшего президента Украины Петра Порошенко планировали допросить в качестве свидетеля по делу об издание одного из указов. Об этом заявил адвокат экс-президента Игорь Головань, после того как вышел из здания ГБР. Защитник предполагал, что Порошенко не придет сегодня на допрос в связи с работой в парламенте.

ГБР в целом расследует 12 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко.

25 июля экс-президент дал показания следователям ГБР по делу о купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском».

12 августа Порошенко был на допросе в ГБР в качестве свидетеля в уголовном производстве относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи ООО «Телеканал «Прямий». После этого директор ГБР Роман Труба допустил, что следующий допрос Порошенко будет проведен с применением полиграфа. Экс-президент ответил, что не доверяет ГБР, но готов пройти полиграф в эфире канала «Прямий».

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