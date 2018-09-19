Газпровод в обход Украины: РФ может потерять еще одного союзника в ЕС

Власти Норвегии поддержат сохранение транзита российского газа через Украину после истечения срока действия контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» в конце 2019 года.

Об этом заявила глава парламента Норвегии Тонет Вилхелмсен Трьоен, передает пресс-служба правительства. «Мы слышим все ваши замечания. И мы поддерживаем мнение о том, что транзитная роль Украины должна сохраняться», — сказала Трьоен во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

«Нам надо усиливать связи между правительствами и парламентами. В 2017-2018 годах мы наблюдаем рост торговли. И потенциал наших отношений так же большой», — сказал Гройсман.

Отмечается, что премьер поблагодарил Норвегию за постоянную поддержку украинского суверенитета и вопросов безопасности. Безопасностт распространяется не только на оборонные инициативы, но и на экономическую и, что особенно важно, энергетическую плоскость.

«Для нас очень важно, чтобы демократический мир был устойчивым в защите демократии и норм международного права. И в этом контексте важный вопрос — проект «Северный поток-2″. Мы говорим всему миру — не верьте гарантиям России. И мы обеспокоены тем, что проект (строительства газопровода) продвигается. И призываем все страны открыть глаза и посмотреть на угрозу, которая приближается. Мы не имеем права закрывать глаза на такие глобальные проблемы», — сказал Гройсман.

Политик также заявила о готовности Норвегии оказывать поддержку Украине в вопросах энергетики и реализации реформ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле, российский газовый монополист «Газпром» завершил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока».





Источник