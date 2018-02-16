Газпромбанк требует с интернет-магазина Dostavka.ru 316 млн рублей

Газпромбанк требует с ООО «Интернет-гипермаркет», который

управляет интернет-магазином Dostavka.ru, 316 млн руб. (240 млн руб. долга и 76

млн руб. процентов), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда.

Кредит на эту сумму Dostavka.ru выдал сейлз-хаус «Газпром-медиа» по договору

2014 г. Возврат займа был продлен до конца 2015 г., но к этому времени

Dostavka.ru уже закрылась. В августе 2017 г. права требования по кредиту

приобрела структура Газпромбанка. Первая инстанция отказала в ее требованиях,

апелляция будет рассматриваться 19 февраля.

Магазин бытовой техники Dostavka.ru входил в интернет-холдинг

WebMediaGroup. Холдинг развивал несколько сайтов, крупнейшим проектом был

онлайн-кинотеатр Zoomby. В 2011 г., когда выручка WebMediaGroup оценивалась в

$40 млн в год, 30% в ней приобрели фонд «Лидер-инновации» и Газпромбанк. В

2013-м они же инвестировали еще $10 млн, которые преимущественно пошли на

Zoomby.

По словам директора по венчурным инвестициям УК «Лидер»

Константина Надененко, конкретно Dostavka.ru инвестиций от «Лидер-инноваций» не

получала. В 2015 г. фонд вышел из Zoomby, «наиболее значимого из

проинвестированных нами проектов WebMediaGroup», «была получена значительная

доходность на инвестиции», подчеркнул г-н Надеенко.

Весной 2013 г. Газпромбанк отдельно приобрел 21,1% управляющего

Dostavka.ru «Интернет-гипермаркета», сделка оценивалась в 225 млн руб., то есть

весь интернет-магазин был оценен в 1 млрд руб., что примерно соответствовало

его обороту. В 2014 г. ФАС согласовала передачу контроля в головной компании

WebMediaGroup холдингу «Газпром-медиа».

В Газпромбанке отказались комментировать эту тему. В

«Газпром-медиа» говорят, что холдинг не владеет и не управляет Dostavka.ru, а в

судах участвует в качестве третьей стороны.

«Газпром-медиа» не стал развивать и оставшийся у него

онлайн-кинотеатр Zoomby, в котором 26,25% принадлежит структурам ВГТРК; вместо

этого холдинг сосредоточился на развитии видеосервисов Ruform. С июня в

управлявшей Zoomby компании «ВебТВ» введена процедура наблюдения. ВГТРК требует

с него 53 млн руб., а «Газпром-медиа» — 209,7 млн руб.





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