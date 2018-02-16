Газпромбанк требует с интернет-магазина Dostavka.ru 316 млн рублей

Газпромбанк требует с ООО «Интернет-гипермаркет», который
управляет интернет-магазином Dostavka.ru, 316 млн руб. (240 млн руб. долга и 76
млн руб. процентов), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку Арбитражного суда.
Кредит на эту сумму Dostavka.ru выдал сейлз-хаус «Газпром-медиа» по договору
2014 г. Возврат займа был продлен до конца 2015 г., но к этому времени
Dostavka.ru уже закрылась. В августе 2017 г. права требования по кредиту
приобрела структура Газпромбанка. Первая инстанция отказала в ее требованиях,
апелляция будет рассматриваться 19 февраля.
Магазин бытовой техники Dostavka.ru входил в интернет-холдинг
WebMediaGroup. Холдинг развивал несколько сайтов, крупнейшим проектом был
онлайн-кинотеатр Zoomby. В 2011 г., когда выручка WebMediaGroup оценивалась в
$40 млн в год, 30% в ней приобрели фонд «Лидер-инновации» и Газпромбанк. В
2013-м они же инвестировали еще $10 млн, которые преимущественно пошли на
Zoomby.
По словам директора по венчурным инвестициям УК «Лидер»
Константина Надененко, конкретно Dostavka.ru инвестиций от «Лидер-инноваций» не
получала. В 2015 г. фонд вышел из Zoomby, «наиболее значимого из
проинвестированных нами проектов WebMediaGroup», «была получена значительная
доходность на инвестиции», подчеркнул г-н Надеенко.
Весной 2013 г. Газпромбанк отдельно приобрел 21,1% управляющего
Dostavka.ru «Интернет-гипермаркета», сделка оценивалась в 225 млн руб., то есть
весь интернет-магазин был оценен в 1 млрд руб., что примерно соответствовало
его обороту. В 2014 г. ФАС согласовала передачу контроля в головной компании
WebMediaGroup холдингу «Газпром-медиа».
В Газпромбанке отказались комментировать эту тему. В
«Газпром-медиа» говорят, что холдинг не владеет и не управляет Dostavka.ru, а в
судах участвует в качестве третьей стороны.
«Газпром-медиа» не стал развивать и оставшийся у него
онлайн-кинотеатр Zoomby, в котором 26,25% принадлежит структурам ВГТРК; вместо
этого холдинг сосредоточился на развитии видеосервисов Ruform. С июня в
управлявшей Zoomby компании «ВебТВ» введена процедура наблюдения. ВГТРК требует
с него 53 млн руб., а «Газпром-медиа» — 209,7 млн руб.