«Газпром» платит за пустой Трансбалканский газопровод

После запуска «Турецкого потока» «Газпром» прекратил поставки газа по Трансбалканскому газопроводу через Украину, однако продолжает платить операторам Румынии и Болгарии за забронированные долгосрочными контрактами мощности.

В первом квартале 2020 года оператор румынской газотранспортной системы Transgaz получил за международный транзит газа $ 6,8 млн. Об этом говорится в отчете компании. А так как «Газпром» являлся единственным заказчиком транспортировки газа через Румынию по Трансбалканскому газопроводу в Турцию и на Балканы, то, получается, что компания продолжает платить за законтрактованные до 2024 года мощности. Тогда как реального транзита после запуска «Турецкого потока», который увел газ с украинского направления на себя, нет. В первом квартале из ГТС Украины в Румынию подали всего 107 млн кубометров, а в Болгарию вообще ничего не ушло.

В то же время в первом квартале прошлого года по Трансбалканскому газопроводу в Румынии прошло 2,7 млрд кубометров и «Газпром» заплатил за транзит $ 19,8 млн.



Иллюстрация: transgaz.ro.

«Доходы от международного транзита снизились на $ 13 млн из-за окончания контракта с „Газпром экспортом“ по газопроводу Исакча 2 — Негру Вода 2 и регулированию доходов по Исакча 1 — Негру Вода 1 по методологии, одобренной регулятором ANRE в 2019 году», — говорится в отчете румынского оператора. Очевидно, «Газпром» и румынская сторона нашли компромиссную цену компенсации за забронированные ранее мощности.

Сейчас румынский Transgaz указывает, что участок Исакча-1 Трансбалканского газопровода забронирован на 1,9 млн кубометров в сутки до октября этого года, а Исакча-3 — на 23,4 млн кубометров до октября 2023 года. Кроме того, забронирован и реверс газа в украинском направлении в 8,5−10 млрд кубометров в год до 2023 года. Напомним, что еще до подписания украинского транзитного контракта «Газпром» бронировал румынский реверс, чтобы в случае сбоя в переговорах с Киевом наладить поставки газа из «Турецкого потока» в Молдавию.

«Газпром» продолжает платить за пустой Трансбалканский газопровод и Болгарии. Несмотря на то, что в этом году через Болгарию российский газ идет только в Грецию и Македонию и объемы транзита в первом квартале упали почти в четыре раза, до 570 млн кубометров, оператор болгарской ГТС показал рост прибыли от международной транспортировки. Так, за транзит газа в третьи страны «Булгартрансгаз» выручил $ 43 млн, тогда как в первом квартале прошлого года доходы были ниже — $ 33 млн.



Иллюстрация: bgenh.com.

Вполне очевидно, что и Болгарии «Газпром» продолжает платить за забронированные по долгосрочному контракту мощности. Так, например, у «Булгартрансгаза» указаны зарезервированными по Трансбалканскому газопроводу из Румынии 58 млн кубометров в сутки до 2030 года. При этом ежедневная отдача газа в Турцию, которой уже нет, забронирована на ближайшие 10 лет в ежесуточном объеме в 45 млн кубометров.

Как говорится в квартальном отчете «Булгартрансгаза», часть забронированного по контракту еще от 1998 года транзита до 2030 года перенесли дополнительным соглашением с румынской на турецкую границу, откуда в Болгарию заходит «Турецкий поток».

EADaily ранее предполагало, что «Газпром» продолжит платить за уже пустой Трансбалканский газопровод и до окончания контрактов с Румынией и Болгарией его расходы по принципу «качай или плати» составят около $ 140 млн в год. В «Булгартрансгазе», Transgaz и «Газпроме» не ответили на запросы EADaily .

Напомним, что заменой Трансбалканскому газопроводу с 2020 года стал «Турецкий поток». Впрочем, и его мощности не загружены. Падение спроса на российский газ в Турции привело к тому, что в первом квартале поставки топлива в страну снизились на 16,5% — до 3,72 млрд кубометров. Об этом говорят данные турецкого регулятора EPDK. В результате мощностей газопровода «Голубой поток» хватило бы, чтобы обеспечить транзит этих объемов через Черное море. Без «Турецкого потока» не смогли бы обойтись только в январе. Тогда ежесуточные поставки составляли в среднем 71 млн кубометров, а «Голубой поток» и турецкая ветка «Турецкого потока» могут обеспечить одинаковый транзит в 43 млн кубометров. В феврале же средний уровень упал до 38 млн кубометров, а в марте — вообще до 12 млн кубометров.

В чем «Турецкий поток» сработал, как и предполагалось, так это в обеспечении Балкан. По данным ENTSOG, европейскую ветку газопровода использовали на треть. За пять месяцев по ней подали 2,13 млрд кубометров из 6,56 млрд кубометров возможных. В низкой загрузке европейского направления главную роль сыграла задержка с запуском продолжения «Турецкого потока» в Болгарии. Его не сдали не только к Новому году, но и 1 июня. И сейчас в Софии говорят о том, что саудовский генподрядчик «Аркад» сможет завершить работы лишь к концу года. Таким образом, в 2020 году из «Турецкого потока» выпали 4 млрд кубометров, которые предполагалось подать через Болгарию в Сербию, Венгрию и в другие европейские страны. Пока же российский газ по новому маршруту подается только в Болгарию, Грецию и Македонию.

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