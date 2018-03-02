«Газпром» объявил о немедленном расторжении всех контрактов с Украиной

Глава «Газпрома» заявил, что компания вынуждена так поступить, так как категорически против того, чтобы Украина решала свои проблемы за его счет

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Газпром» приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов, говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.

Председатель правления компании Алексей Миллер пояснил, что речь идет о расторжении не только контракта на поставку газа украинским потребителям, но и договора на транзит газа в Европу. Оба этих контракта должны были действовать до конца 2019 года.

Решение о начале расторжения контрактов Миллер объяснил тем, что решение Стокгольмского арбитража существенно нарушило интересы «Газпрома».

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«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным. «Газпром» вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже», — пояснил Миллер.

Источник РБК в трейдерской «дочке» «Газпрома» «Газпром экспорте» сообщил РБК, что немедленного отказа от транзитного маршрута через Украину через разрыв контракта с «Нафтогазом» не будет.

«Судебная процедура требует времени. Мы не прекращаем прямо сейчас прокачку газа через Украину», — сказал собеседник РБК.

Это четко следует из официального сообщения «Газпрома», сказал сотрудник монополии: компания начала процедуру расторжения контрактов в Стокгольмском арбитраже, но сейчас их действие продолжается.

Высокопоставленный источник РБК в Минэнерго сообщил, что Минэнерго не привлечено в разрешение споров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Собеседнику было неизвестно о готовящемся заявлении Миллера о перспективе расторжения контрактов с украинской компанией по поставкам и транзиту российского газа.

Отвечая на вопрос РБК, как ведомство будет реагировать на угрозу невыполнения обязательств перед иностранными покупателями российского газа в случае отказа от транзита через Украину, он ответил: «Наших обязательств нет, есть обязательства «Газпрома». Россия, как государство, не является гарантом этих обязательств. Все вопросы к «Газпрому».

«Мы не комментируем заявление «Газпрома», пока мы не увидим от них каких-либо официальных документов», — заявили РБК в департаменте по корпоративным коммуникациям «Нафтогаза Украины».

В то же время глава украинской компании Андрей Коболев написал на своей странице в сети Facebook: «Сами пошли в трибунал, сами и обиделись, когда проиграли».

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РБК направил запросы также и европейским газовым компаниям — PGNIG, Eustream, Gas Connect Austria, Wintershall, «Булгаргаз», «Сербиягаз» и ENI.

Топ-менеджер Uniper, крупнейшего германского потребителя газа «Газпрома», сообщил, что не знал ничего о планах «Газпрома» прекратить транзит газа через Украину и разорвать контракт с «Нафтогазом».

«Никаких переговоров с нами не велось, нас никто не уведомлял о планах отказа от транзита газа через Украину», — сказал представитель Uniper, отметив, что он удивлен и ошарашен таким заявлением и не понимает, как «Газпром» будет выполнять свои обязательства по поставкам газа.

28 февраля стало известно, что арбитраж Торговой палаты Стокгольма частично удовлетворил требования «Нафтогаза», постановив, что «Газпром» должен заплатить украинской компании $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Ранее тот же арбитраж обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ, а также проценты за просрочку (0,03% за каждый день с 22 декабря 2017 года), и ежегодно (до истечения срока контракта в конце 2019 года) закупать у «Газпрома» по 5 млрд куб. м газа. Таким образом, «Газпром» остался должен «Нафтогазу Украины» около $2,6 млрд.

«Газпром» отказался начать с 1 марта поставки газа на Украину

1 марта «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину, хотя «Нафтогаз Украины» их оплатил. Это решение зампред правления «Газпрома» Александр Медведев объяснил отсутствием одобренного обеими сторонами дополнительного соглашения к ранее подписанному контракту.

В свою очередь, глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев пообещал потребовать от «Газпрома» компенсацию убытков, а президент Украины Петр Порошенко пригрозил наказать «Газпром», заверив, что его действия не вызывают на Украине паники и не могут вернуть страну «в колею патологической зависимости от российского газа».

Отказ «Газпрома» от возобновления поставок привел к дефициту газа на Украине, власти которой объявили о введении в стране временных ограничений потребления топлива, а компания «Нафтогаз Украины» обратилась к гражданам страны, чьи дома отапливаются газовыми котлами, с призывом снизить температуру в своих жилищах, чтобы сократить потребление газа.

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«Этого будет достаточно, чтобы российский шантаж не удался», — говорится в сообщении «Нафтогаза Украины», пояснившей, что вопрос о снижении температуры в домах с центральным отоплением решается совместно с местными властями и коммунальными предприятиями.

Одновременно с этим компания «Укртрансгаз» предупредила власти ЕС о том, что безответственные действия «Газпрома» создают «значительные р​иски для обеспечения бесперебойной транспортировки газа» для европейских потребителей.





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