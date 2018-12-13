Газовый спор: Россия заявила, что готова пойти на уступки Украине — Обозреватель

Россия заявила, что готова на мировое урегулирование спора с Украиной по газу, если увидит встречное движение со стороны Киева.

Как сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак, Москва неоднократно заявляла о такой возможности, передает «РИА Новости».

«Мы неоднократно говорили, что выражаем готовность урегулировать этот спор, который в суде до сих пор идет… Я думаю, если будут такие согласия со стороны партнеров, встречное движение, мы готовы», — сказал глава ведомства.

Он также сообщил, что встреча экспертов РФ, Еврокомиссии и Украины в рамках трехсторонних переговоров по газу пройдет до конца года или в начале января.

«У нас был разговор с (вице-президентом ЕК по энергосоюзу Марошем. – Ред.) Шефчовичем. Мы рассчитываем, что встреча будет во второй половине января, а до этого еще будет проведена встреча на уровне экспертов», — сказал российский министр.

Александр Новак

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК «Нафтогаз Украины» по большинству важных вопросов в споре с «Газпромом». 2 марта в «Газпроме» заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с «Нафтогазом». В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта «Газпромом» в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая «Нафтогаз» начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов «Газпрома» на территории страны. 5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства «Нафтогаза» об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

НАК «Нафтогаз Украины» уже приступил к реализации «плана Б», который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства «Северного потока-2».

«Нафтогаз» пытается привлечь американские суды к разбирательству с «Газпромом» о взыскании $2,6 млрд, которые присудил Стокгольмский арбитраж. Отмечается, что Украина хочет через суд обязать структуру «Газпрома» GM&T USA и его аудитора DeGolyer&MacNaughton предоставить сведения, которые позволят подать новый иск в Нидерландах.

В нем «Нафтогаз» попытается оспорить сделку, по которой «Газпром» передал акции зарегистрированного в Нидерландах оператора газопровода «Турецкий поток» российской дочерней структуре, из-за чего украинская сторона не смогла эти акции арестовать.

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