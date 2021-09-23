Газовый кризис в Европе. Кто виноват: ковид, погода или «Газпром»?

Европе вновь приходится жечь уголь, чтобы восполнить дефицит газа. | Источник: AFP

За 100 дней до Рождества дефицит газа грозит Европе ростом цен и перебоями с продовольствием. В некоторых странах уже не хватает удобрений, нечем оглушать свиней на скотобойнях, охлаждать ядерные станции и газировать пиво и лимонад. Растут счета за свет и газ, а с ними и недовольство избирателей.

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В среду министры энергетики стран ЕС обсудили ситуацию и ничего не решили, но еврокомиссар Кадри Симсон пообещала, что Еврокомиссия в ближайшие недели разработает общие рекомендации: как облегчить кризис для 450 млн жителей 27 стран крупнейшего политического союза на планете.

Цены на газ в Европе с начала года выросли более чем втрое и, по мнению главы «Газпрома» Алексея Миллера, продолжат бить рекорды. Зима впереди, кризис только набирает обороты, но его первые последствия и основные причины уже известны.

Последствия кризиса

Неприятные новости европейцы вычитали не в газетах, а в счетах за свет и газ. Они пошли жаловаться властям, но у тех почти нет возможности ограничить рост цен на предельно дерегулированном и конкурентном рынке.

Итог: рост недовольства среди и без того обедневших в пандемию избирателей. А равно и угроза их дальнейшего обеднения ввиду того, что растущие коммунальные расходы сдерживают потребление — главный двигатель европейской экономики.

Власти обратились к традиционному рецепту, опробованному после двух кризисов этого века — залить пожар деньгами.

Демонстрация в Испании 17 сентября против повышения цен на электроэнергию | Источник: GETTY IMAGES

Франция пообещала единовременно выплатить по 100 евро 5,8 млн малообеспеченных семей. Испания (к недовольству Еврокомиссии) пообещала в ближайшие полгода изъять у энергокомпаний 2,6 млрд евро сверхприбыли и раздать их в виде субсидий населению.

Италия затеяла реформу коммунальных платежей, а пока суть да дело отписала на временные дотации до 3 млрд евро. Греция пообещала компенсацию в 9 евро в месяц всем, а бедным — еще больше, а также льготные тарифы клиентам госкомпании. Португалия решила не повышать потолок регулируемых цен на электроэнергию в 2022 году, несмотря на дорожающее сырье для ее производства.

А вот власти Германии не увидели необходимости вмешиваться в ситуацию. Тут они обошли даже главных апологетов свободного рынка в Старом Свете — Великобританию.

Британцы вышли из ЕС в январе, и попали в идеальный шторм. Цены у них растут быстрее, а экономика восстанавливается медленнее, чем у европейских соседей, поскольку помимо ковида сказываются последствия брексита и вот теперь — еще и дорогого газа. О них стоит рассказать отдельно, поскольку они показывают, чем грозит энергетический кризис в Европе в целом.

Британский опыт демонстрирует, как дефицит газа может обернуться продовольственным кризисом.

Началось все с того, что американские владельцы остановили до весны оба британских завода минеральных удобрений. Дорогой газ сделал их выпуск нерентабельным. Мало того, что фермеры остались без селитры и мочевины. Оказалось, что побочный продукт их производства — углекислый газ, куда нужнее.

Без газа на скотобойнях свиньям грозит еще более мучительная смерть на фермах | Источник: AFP

Остановка комбинатов лишила Британию 60% всей углекислоты. Той самой, что играет роль консерванта при упаковке продуктов, наполняет пузыриками лимонады и газировку, оглушает скот при забое и используется для охлаждения во всем — от перевозок до медицины и атомных станций.

Дефицит углекислоты оказался такой серьезной проблемой для пищевой промышленности и фермеров, что британское правительство дало денег американским владельцам двух заводов минеральных удобрений, чтобы они запустили их. Рождество пока не отменяется.

Но решена лишь часть проблемы. Теплицы и стойла по-прежнему отапливаются газом и освещаются дорожающим светом. Пусть еда не исчезнет, но точно подорожает, предупреждают фермеры и супермаркеты.

Причины кризиса

Их несколько.

Погода. Прошлая зима в Европе была суровой. Необычайно холодно было и в Азии, и в Северной Америке. Топили крепко, и запасы газа в хранилищах истощились.

А летом случилась новая напасть: повсеместная жара.

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Она подстегнула спрос на электроэнергию (из-за кондиционеров), но иссушила водохранилища и уменьшила генерацию гидроэлектростанций. Вслед за турбинами уныли ветряки — лето в Европе оказалось самым безветренным с середины прошлого века. Все это подстегнуло спрос на газ.

Но и его не хватает, причем во всем мире. Не только из-за того, что приходится восполнять запасы в опустевших подземных хранилищах и покрывать возросший из-за погоды спрос.

В Европе резко упало предложение сжиженного газа. Поставки трубопроводного газа остались примерно прежними (об этом ниже), а вот сжиженный уплыл газовозами в Азию. Там за него дают больше, в том числе и потому, что азиатские экономики прежде Запада разобрались с вирусом и вернулись к работе.

Цены в Азии устраивают «Газпром». Танкер сжиженного ямальского газа в китайском порту | Источник: AFP

Восстановление экономики после пандемии — еще одна причина растущего спроса и цен на газ в мире. На выходе из ковидной комы всем срочно понадобилось наверстать упущенное, а дополнительных ресурсов для этого нет. Более того, и прежние не всегда доступны.

Из-за ковида, например, плановый ремонт на заводах, в портах и терминалах перенесли с прошлого года на этот, что еще больше сократило предложение. Транспорт, особенно морской, резко подорожал. А часть мощностей зеленой энергетики, включая гигантские солнечные фермы в Испании, не успели ввести в строй в срок из-за локдаунов и перебоев в мировой торговле.

Собственное производство газа в Европе сокращается. Помимо истощения запасов в Северном море, несколько норвежских газовых месторождений встали на плановый ремонт. Войдя в положение соседей, Норвегия разрешила госкомпании Equinor — второму после «Газпрома» крупнейшему поставщику топлива на европейский рынок — нарастить экспорт с двух месторождений на 2 млрд кубометров в год.

Однако это — капля в море европейского рынка, куда только «Газпром» в прошлом ковидном году поставил 175 млрд кубометров газа.

Одновременно с добычей газа сокращается и производство электроэнергии из ископаемого топлива. Европа переходит к зеленой энергетике, выключает ядерные и угольные электростанции. Как только нынешний кризис попал на первые полосы газет, голоса противников этой трансформации зазвучали громче: мол, народ и так страдает, а теперь еще оплачивай из своего кармана зеленую революцию.

Еще одна причина — аварии. Больше всех досталось опять Британии.

Более 40% электроэнергии в стране вырабатывается из газа, примерно столько же в равных долях по 15% приходится на ядерную, ветряную и солнечную энергетику. А еще около 10% обеспечивает переток избыточной генерации с континента по подводным кабелям — интерконнекторам. И главный из них — из Франции под Ла-Маншем — вышел из строя из-за пожара на подстанции. Один гигаватт мощности удалось восстановить, а второй ждет ремонта до конца марта 2022 года.

Угольные электростанции в Европе доживают последние дни. Протест «Гринпис» в Германии | Источник: AFP

Еще одна авария случилась в августе на ямальском заводе «Газпрома». Из-за нее экспортный монополист сократил добычу газа. И привлек к себе внимание.

При чем тут «Газпром»

На «Газпром» в Европе и без того смотрят косо, поскольку он построил газопровод «Северный поток» в обход Украины, что не по душе восточноевропейским странам и США, но устраивает Германию, которая готовится одобрить ввод в строй недавно достроенной второй ветки.

Несколько депутатов Европарламента — законодательного органа 27 стран Евросоюза — на прошлой неделе попросили Еврокомиссию — фактически правительство ЕС — проверить, не манипулирует ли «Газпром» ценами, чтобы ускорить одобрение «Северного потока-2», на которое у Германии может уйти несколько месяцев.

У евродепутатов, в основном из Восточной Европы, вызывали подозрения и сокращение добычи «Газпрома», и его нежелание увеличивать поставки на европейский рынок по существующим газопроводам, несмотря на растущие цены и явную выгоду.

«Газпром» все подозрения в манипулировании рынком отвергает как абсурдные и объясняет европейцам, что ему просто выгоднее поставлять газ в Азию.

«Азиатский рынок даже при наличии ценовых рекордов в Европе для производителей является более привлекательным. И даже в этих условиях сохраняется азиатская премия, и даже в этих условиях потоки сжиженного природного газа идут на азиатский рынок», — цитирует Миллера агентство Рейтер.

Еврокомиссия на письмо депутатов не ответила. Не стали показывать пальцем на «Газпром» и США, главный конкурент российской монополии на газовом рынке Европы. Американская министр энергетики Дженнифер Грэнхолм пообещала европейцам совместный ответ «тем, кто манипулирует ценами посредством ограничения поставок», не назвав врага по имени.

«Мы очень серьезно озабочены этим, и вместе с европейскими союзниками полны решимости обеспечить вам этой зимой поставки газа в достаточном объеме и по доступной цене», — сказала она на конференции в Варшаве в среду.

«Северный поток-2» уже уложен на дно Балтийского моря. «Газпром» ждет одобрения Германии, чтобы начать качать газ | Источник: AFP

Международное энергетическое агентство (IEA), созданное богатыми странами-потребителями энергоресурсов, также не стало винить Россию, но посоветовало ей помочь Европе.

«Исходя из имеющейся информации, Россия выполняет все долгосрочные соглашения с европейскими партнерами, однако экспорт в Европу ниже уровня поставок 2019 года. IEA считает, что Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа в Европе и для заполнения хранилищ до адекватного уровня перед зимним отопительным сезоном», — сообщила IEA.

Не выйдет, предупредил глава «Газпрома» Миллер.

Все эксперты говорят, что это отставание закачки газа не наверстать. Европа войдет в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Но что это значит? Это значит, что такая ситуация, конечно же, сказывается на ценах, и мы видим, что цены в Европе побили все возможные рекорды и даже, может быть, еще в ближайшее время побьют и те, которые достигли.

Алексей Миллер

глава «Газпрома»

Этот прогноз имеет шансы сбыться, в отличие от самого известного предсказания Миллера, возглавляющего «Газпром» уже два десятилетия. В 2008 году, когда цены на нефть, от которых зависят газпромовские цены на газ, достигли рекордных 140 долларов за баррель, он предсказал их рост до 250 долларов. С тех пор они не только не выросли, но в какой-то момент рухнули ниже нуля.

В пользу дальнейшего роста цен говорит то, что мировая экономика продолжает восстанавливаться, спрос в Азии по-прежнему высок, а в Китае еще и подогревается подготовкой к зимней Олимпиаде. И запасы в европейских подземных газохранилищах ниже обычного.

Однако и не сильно ниже предыдущего пятилетнего минимума 2017 года, отмечает IEA. К тому же, опасность спада экономики в случае новой волны коронавируса или другого шока, хотя бы и энергетического, не исключена — и она подорвет спрос на газ.

А предложение может резко вырасти, если цены дорастут до уровня, когда азиатский рынок перестанет переманивать продавцов сжиженного газа. И когда «Газпром» начнет поставки по «Северному потоку-2».

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Алексей Калмыков







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