Газопровод Медведчука, Прямой Порошенко, евробляхи, Сильпо + Фуршет: деловые новости недел. , Экономика

Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко, супруги нардепа Тараса Козака Наталии Лавренюк. Также под санкции попали граждане РФ Константин Вацковский, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк, Михаил Попов.

«Сегодня СБУ ведет уголовное дело по статье о финансировании терроризма. Соответственно по этой статье, к Марченко, Медведчуку и всем перечисленным лицам применены санкции», – сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также СНБО ввел санкции против 19 юридических лиц. В том числе к компаниям, которые обслуживают пять самолетов, летавших по маршруту Киев-Москва.

«Санкции вводятся на все имущество, которое есть в подчинении Медведчука», — сказал Данилов.

Кроме того СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения части нефтепродуктопроводов, которые проходят через территорию Украины, народу Украины. Речь о компании ПрикарпатЗападтранс, которая управляет украинским участком дизельного трубопровода

«Дано указание всем соответствующим органам законным способом вернуть это (трубопровод, – ред.) в собственность украинского народа и разобраться, как собственность государства оказалась в частных руках», — сказал Данилов.

«Кабмин должен был принять меры по защите интересов государства. За пять лет Кабмин не довел в судах право государства на владение и пользование частью нефтепродуктопровода. В последствии госимущество оказалась в руках собственников с иностранной регистрацией, но аффилированными с двумя гражданами Украины», — заявил Данилов.

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ООО «ПрикарпатЗападтранс» эксплуатирует участок нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» протяженностью около 800 км. Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси для Украины и транзита в Европу. Владельцами компании являются белорусский бизнесмен Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Шефера связывают с окружением Виктора Медведчука.

Согласно ст.7 Закона Украины «О трубопроводном транспорте», «магистральный трубопроводный транспорт имеет важное народнохозяйственное и оборонное значение и является государственной собственностью Украины».

Сам Медведчук опровергал причастность к поставкам нефтепродуктов в Украину. 15 февраля на сайте ОПЗЖ вышло заявление: «Ни Медведчук, ни члены его семьи не имели и не имеют отношения к поставкам и реализации дизельного топлива и сжиженного газа» в Украине.

ОПЗЖ ссылось на решение Верховного Суда от 1 июля 2020 года относительно иска Виктора Медведчука к телеканалу Прямой. Этим решение суд обязал телеканал опровергнуть «недостоверную информацию» о связи политика с поставками в Украину дизеля и сжиженного газа из России.

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