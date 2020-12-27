Газ в Запорожье подорожает в январе до 10 гривен за кубический метр

Согласно сообщению Запорожгаза, цена природного газа для бытовых потребителей в январе 2021 года составит 9,902218 грн за кубический метр с НДС. Что равно 0,92804 грн кВт/ч.

Напомним, еще в Ноябре тарифы на газ в Запорожской области – были самыми большими по всей Украине – 8,96 гривен за кубический метр. Теперь тариф вырастет еще на на одну гривну за кубический метр и установит новый антирекорд.

В Украине пятый месяц подряд растут цены на газ для населения. В октябре один кубометр стоил от 4,7 до 6,8 грн, в ноябре – на 30% дороже, от 6 до 8,9 грн за куб.

В ноябре 10 из 57 компаний продавали газ дешевле других. В “бюджетный” список поставщиков, в частности, вошли трейдерская компания Paliv Energy, Megawatt, ГК Нафтогаз, YASNO и TAS Energy. Цена одного кубометра – от 6 до 6,9 грн.

Самые дорогие предложения – у так называемых газсбытов, которые занимают 69% рынка поставок газа домохозяйствам. Например, Луганскгаз сбыт, предлагает газ в ноябре за 8,3 грн за кубометр, Киевгаз Energy – 8,82 грн, а Запорожгаз сбыт и Николаевгаз сбыт – 8,96 грн за куб.

После введения рынка газа – любой потребитель может сменить своего поставщика онлайн и выбрать того, чей тариф и условия ему нравится больше. С 1 августа 2020, после введения рынка газа, в Украине нет единой цены для всех клиентов. Цены не устанавливаются для отдельных областей или городов.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет Украины наложил штрафы на 18 облгазов по факту злоупотребления монопольным положением. В том числе, и на Запорожгаз в размере 17,4 млн гривен.

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