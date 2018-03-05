Газ из ЕС для Украины в 4 раза дороже российского

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Москва, 5 марта — «Вести.Экономика». Украина импортирует газ из Европы по цене в четыре раза выше, чем по контракту с «Газпромом». Об этом заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщает РИА «Новости».

Фото: EPA/ROMAN PILIPEY

«Спасибо всем сознательным украинцам, которые откликнулись и уменьшили потребление газа! — написал Витренко в Facebook. — Нам нужно было продержаться сутки! И Украина это сделала!»

«За сутки «Нафтогаз» заменил газ, который должен поставляться от «Газпрома», на газ из Европы, — заявил Витренко. — «Нафтогаз» обеспечил реальную возможность покрыть все потребности в импорте без «Газпрома» и снял Украину с газовой иглы России».

«Газ в эти дни в Европе стоил до 1 тысячи долларов, то есть в 4 раза больше, чем по контракту с «Газпромом», — отметил коммерческий директор «Нафтогаза».

Ранее «Газпром» получил и вернул «Нафтогазу» предоплату за март. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что поставки «Нафтогазу» с 1 марта осуществляться не будут, поскольку не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с «Нафтогазом» на поставку газа.

Как сообщали «Вести.Экономика», на прошлой неделе «Газпром» решил начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа.

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Заявление российской компании последовало за решением Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» выплатить украинской стороне $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом ранее присужденной «Газпрому» выплаты по контракту на поставку арбитраж произвел зачет встречных требований. В итоге «Газпром» обязали выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

«Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины», — заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. — Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам».

«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины, — отметил он. — В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным».





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