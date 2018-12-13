Газ для Украины достиг рекордной цены — politeka.net

Стоимость газа, который закупила Украина из Европейского Союза, достигла рекордных показателей, а именно 339,21 доллара за тысячу кубометров

Такие данные были сообщены Государственной фискальной службой.

В ГФС отметили, что была рассчитана средняя стоимость природного газа на импорт, которая сложилась во время его оформления на таможне при ввозе на территорию Украины. Расчет осуществлялся в период с 1 по 30 ноября. По результатам стало ясно, что цена природного импортного газа составляет 339,21 доллара или 9471,93 гривны за тысячу кубических метров.

Октябрь же отметился стоимостью природного топлива на отметке в 323,44 доллара за тысячу кубометров. В сентябре же Киев закупил газ за 304,36 доллара за тысячу кубических метров. Однако, в апреле газ закупали за 310,8 доллара за тысячу кубометров, а в феврале — за 261,1 доллара.

Однако, стоит учитывать, что Украина в январе-ноябре 2018 года сократила количество импортируемого природного газа на 22,8 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Фактически количество импортируемого природного топлива снизилось на 2,982 миллиардов кубометров, что составило 10,112 млрд кубических метров.

Также напомним, что сейчас, когда мировая экономика находится в переходном периоде от старой системы к новой, Украине главное не застрять на периферии, ведь можно кардинально улучшить экономику Украины, занимаясь добычей собственного газа.

По словам эксперта, Украине уже давно надо наладить добычу газа, а не просто сидеть на тех запасах, которые остались.

Также эксперт считает, что опрос будет только в том, насколько громадной окажется проблема и сможет ли Украина провести правильные реформы.

«Это будет очень сильный удар в любом случае, просто вопрос в масштабах. Нам надо проводить реформы и адаптироваться к этой реальности, найти свою нишу, которую Украина может занять и производить что-то. Что мы можем производить, исходя из нашего географического положения, исходя из структуры экономики, из того, что мы вообще хотим делать», — считает эксперт Илья Куса.

Еще Politeka писала, что по данным оператора газотранспортной системы Украины, госкомпании «Укртрансгаз», хранилища газа на сегодняшний день заполнены меньше, чем наполовину.

Еще сообщалось, что украинцев массово выселяют из квартир из-за долгов.

Напомним, что сдача квартиры в аренду может стать противозаконной.

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