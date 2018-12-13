Газ для Украины достиг рекордной цены » Новости Украины. Последние новости дня — Вести-UA

Страна сократила количество импортируемого природного газа

Стоимость газа, который закупила Украина из Европейского Союза, достигла рекордных показателей, а именно 339,21 доллара за тысячу кубометров.

Такие данные были сообщены Государственной фискальной службой, передает politeka.net.

В ГФС отметили, что была рассчитана средняя стоимость природного газа на импорт, которая сложилась во время его оформления на таможне при ввозе на территорию Украины. Расчет осуществлялся в период с 1 по 30 ноября. По результатам стало ясно, что цена природного импортного газа составляет 339,21 доллара или 9471,93 гривны за тысячу кубических метров.

Октябрь же отметился стоимостью природного топлива на отметке в 323,44 доллара за тысячу кубометров. В сентябре же Киев закупил газ за 304,36 доллара за тысячу кубических метров. Однако, в апреле газ закупали за 310,8 доллара за тысячу кубометров, а в феврале — за 261,1 доллара.

Однако, стоит учитывать, что Украина в январе-ноябре 2018 года сократила количество импортируемого природного газа на 22,8 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Фактически количество импортируемого природного топлива снизилось на 2,982 миллиардов кубометров, что составило 10,112 млрд кубических метров.

Также напомним, что сейчас, когда мировая экономика находится в переходном периоде от старой системы к новой, Украине главное не застрять на периферии, ведь можно кардинально улучшить экономику Украины, занимаясь добычей собственного газа.

По словам эксперта, Украине уже давно надо наладить добычу газа, а не просто сидеть на тех запасах, которые остались.

Также эксперт считает, что опрос будет только в том, насколько громадной окажется проблема и сможет ли Украина провести правильные реформы.

«Это будет очень сильный удар в любом случае, просто вопрос в масштабах. Нам надо проводить реформы и адаптироваться к этой реальности, найти свою нишу, которую Украина может занять и производить что-то. Что мы можем производить, исходя из нашего географического положения, исходя из структуры экономики, из того, что мы вообще хотим делать», — считает эксперт Илья Куса.

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