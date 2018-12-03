G20 для Путина. Даже в Аргентине слишком много Украины. — Финам info

На саммите G20 в Аргентине много чего происходило. Было мало конструктива, но много жарких споров. Даже итоговый документ приняли практически чудом.

Саудовский принц не оказался в ситуации изгоя – главы государств предпочли закрыть глаза на турецкие разоблачения и поверить в его невиновность в убийстве Хашоджи.

На полях саммита они пообщались с Путиным на тему ОПЕК+ и решили пока не снижать добычу нефти, но внимательно следить за ситуацией на рынке.

Говорили на саммите о том, что новые драйверы роста мировой экономики — это не классический рост экономик неких стран, а создание новых логистических коридоров, проектов. Хотелось бы наедятся, что в том числе и наша Транссибирская магистраль, о чем договаривались примерно месяц назад вице-губернатор префектуры Тоттори Ногава Сатоси и руководитель дальневосточного федерального округа Юрий Трутнев.

Говорили и о том, что, скорее всего следующим шагом вперед нашей цивилизации, скорее всего станет не цифровизация, а внедрение новых материалов и более широкое применение промышленных роботов. Интересно, какая мрачная ирония: неделю назад Европейское оборонное агентство провело конференцию «От беспилотных к автономным системам: тенденции, проблемы и возможности». То есть говорили о разработке нового поколения боевых систем, которые будут более автономны, а в будущем сами смогут принимать решение на открытие огня. Над этим работают в Америке, Китае, Великобритании, Индии и России.

Пекин и Вашингтон решили поставить свою торговую войну на паузу. Некоторые говорят, что американцы и китайцы смогли сделать «шаг назад». Или, если смотреть на ситуацию иными глазами, Трамп все-же немного «выкрутил руки» товарищу Си. Они договорились о том, что Трамп сохраняет введенные 10% пошлины на китайские товары, но воздерживается от поднятия их до 25% на 90 дней (ранее предполагалось введение их с 1 января). Взамен Трамп требует немедленного начала переговоров по волнующим его проблемам: хищений интеллектуальной собственности, нетарифные барьеры на пути товаров на китайский рынок, кибершпионаж.

По истечении 90 дней, если нет прогресса в этих сферах, США повысят эти тарифы до 25 процентов, заявила в своем заявлении пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс. Китай также согласился увеличить свои закупки сельскохозяйственных и промышленных товаров, чтобы уменьшить свой торговый дисбаланс с США, сказала она.

«Ни одна из сторон не добилась своих максимальных требований, и это не первый раз в отношениях между США и Китаем, что обе стороны заявляют о своей победе», — сказал Майкл Пиллсбери, старший научный сотрудник Института Хадсона «Обе стороны избежали наихудшего сценария». Кстати, это тот самый военный аналитик и специалист по Китаю, который написал книгу «Столетний марафон», где разбивает вдребезги американские розовые очки, через которые смотрели США на Пекин последние 50 лет. В частности, он много времени потратил на то, чтобы убедить американцев, что китайцы старательно и искусно вводят в заблуждение в отношении себя, своих планах и своей силы окружающий мир.

Наш президент «на ногах» провел встречу с Трампом, где обменялись мнениями о ситуации в керченском проливе. На пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов Путин сказал, что он готов встречаться в полноформатном режиме, и все зависит от готовности США. Кроме того, рассказывал о встрече с японским премьером, Ангелой Меркель, о том, что ВТО пора реформировать, с чем согласились все лидеры G20. Много говорил об Украине – его, естественно просто закидали вопросами о «наших соседях по глобусу». Говорил о том, что Керченский инцидент – явная провокация, эта версия, подтверждена приказами, полученными капитанами украинских кораблей и их судовыми журналами. Несколько деланно изумлялся невменяемости Порошенко, вроде, по его словам, Украина воюет с Россией уже несколько лет, а военное положение ввели только сейчас. Что руководство Украины не настроено на мирное урегулирование ситуации на Донбассе, на войну удобно списывать неудачи в экономической политике.

Кстати, Путин пообещал не вводить ответных ограничений для граждан Украины, наоборот, упрощать порядок их пребывания в России и упрощения получения российского гражданства. Что не может не вызвать некоторого недоумения. Объясню почему. Война идет уже более четырех лет, проблема существует все это время. Все это время экономика Украины пребывает в плачевном положении, о том, что существует проблема с мигрантами говорится все это время. Все это время говорится, что есть немало украинских граждан, которые хотели бы перебраться жить в более стабильные места. В этом году упростили получение вида на жительства для украинцев в Польше и Германии. И только сейчас об этом задумалась наша власть! Очень вовремя, когда число украинцев, которые подают заявления на получение российского гражданства упало до уровня стабильного 2010 года, мы задумались – а ведь нужно им помочь! И не только на словах!

Чертовски умиляет меня то, как наша власть уверенным и решительным голосом вдруг произносит, что мы наоборот планируем либерализировать! Когда это делать уже поздно. Паровоз ушел! Вместе с потенциальными рабочими руками для нашей экономики. Ушел в Германию и Польшу.

И вроде я относительно лоялен к президенту. Ну более — менее. Но в такие минуты мне хочется сказать: ну и… чудак ты Вова! Ей-богу!

И еще. Украина — достала. Всерьез.

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