G-20 о мировой торговле и почти ничего об Украине — Информационный портал «Верже»

Впервые на территории Латинской Америки в Аргентине состоялась встреча 20­-ти крупных и влиятельных стран мира, известных как G­-20. Помнится, в недалеком прошлом Украина ставила своей целью стать членом G­20, и для этого у нее были все возможности и основания. Сегодня об этой цели уже не говорит никто.

Украина заняла «почетное» последнее место в Европе по экономическому и социальному развитию, пропустив вперед даже Молдову, зато оказалась на одном из первых, но однозначно не почетном месте по коррупции. Высокую цену нам пришлось за это заплатить в течение последних пяти лет, опустившись по бедности до уровня тропической Африки, а теперь еще придется платить «кэшем» по всем долгам, которые набрали не только в прошлом, а более всего за последние пять лет, и платить придется каждому простому украинцу. Непонятно только, чем, т.к. экономика не просто стагнирует, она дошла до опасного дна, хотя еще не увязла в болотной экономической трясине, из которой многие, например, африканские страны, так и не сумели выбраться.

Многие задают вопрос: а зачем нужно стремиться в эту самую «двадцатку», если она ничего не решает, мировые проблемы остаются такими же острыми и не такое уж престижное участие в ней, оказывается. Во-­первых, участие в G­20 действительно престижно, и еще ни одна страна не вышла добровольно из этой организации. Бывали случаи, когда коллективным решением исключали страну, в частности Россию, из состава другой престижной международной организации – восьмерки крупных стран, которая стала семеркой крупных и развитых стран, и, разумеется, почета это исключение России не добавило. Во­-вторых, любой форум, на котором обсуждаются мировые проблемы, превращается в площадку стабилизации мира. Пусть эти проблемы не решаются до конца, но лидеры государств не дают им выйти из-­под контроля, долго спорят и даже ругаются, но часто им все­-таки удается договориться. В-­третьих, на таких форумах завязываются дружеские и деловые контакты, без которых ни одна страна сегодня не может обойтись. На встречах «двадцатки» решаются или, по крайней мере, обговариваются проблемы и тех стран, которые не входят в состав «двадцатки». Не участникам этого форума сложно влиять на его решения, но еще хуже, когда «двадцатка» вежливо обходит их проблемы, намекая либо на усталость от них, либо на незначительность их для самой «двадцатки».

Основной темой аргентинской G­20 стала мировая торговля. В последние годы в мире возобновился феномен торговых войн, которые впервые появились в 17 веке. Не то чтобы до 17 века не было торговых войн, но именно в то время Британия и Голландия сознательно и демонстративно стали вести торговые войны между собой и с другими странами. В 20 веке тоже были проявления торговых войн, но они сдерживались международным соглашением по тарифам, известным как ГАТТ, а с 1995 г. – нормами и правилами ВТО.

Сегодня ВТО часто оказывается бессильной перед политикой протекционизма, которую чаще позволяют себе сильные страны. Последняя торговая война была инициирована США против Китая. Ни для кого не секрет, что Китай стал лидером мировой торговли и торговое сальдо США и Китая давно складывается не в пользу США. Китай обслуживает многие мировые бренды и, к сожалению, часто портит их лицо плохим качеством исполнения. К тому же, Китай неоднократно пользовался режимом преференции ВТО, т.е. добивался особых мягких условий для себя, но, увы, не улучшал качество многих своих товаров. Однако США часто бывали источником скрытого протекционизма, т.е. политики защиты внутреннего рынка от иностранной конкуренции. Сама по себе эта политика возникает, конечно, не на пустом месте, но часто противоречит правилам ВТО.

В свое время в ВТО отвергли американское предложение по методике вычисления таможенных пошлин, в которой был заложен скрытый протекционизм. В 2000 г. США ввели защитные меры против стальных труб из Южной Кореи. К протесту Кореи тогда присоединились Австралия, Япония, Мексика и некоторые страны ЕС. США пошли на уступки. Таких примеров очень много, и, разумеется, правила ВТО нарушают и другие страны. ВТО стала перед необходимостью корректирования своих правил и ужесточения контроля за их исполнением. К тому же, в мировой торговле все чаще стали появляться методы грубого давления. В частности, США проталкивают свой сжиженный газ на европейский рынок с помощью таких методов. С одной стороны, они выгодны Украине, с другой ­ ведут к торговой войне с ЕС.

Украинский вопрос не занял существенного места в аргентинской встрече «двадцатки» ни в основной повестке дня, ни в кулуарных переговорах. Украина не является серьезным игроком в мировой торговле, более того, ее торговые возможности резко сократились за последние пять лет. Инцидент в Керченском проливе и введение военного положения в 10 областях страны вызвали довольно противоречивую реакцию в мире. Польша и Германия совместно осудили агрессию России, но германский МИД потребовал от Украины серьезных доказательств вины России, без которых введение новых санкций против России невозможно.

Самой категоричной оказалась Словакия, которая заявила, что после известного шоу с «убийством» А. Бабченко Украине нельзя верить ни в чем. Д. Трамп отменил встречу на аргентинском форуме с В.Путиным в знак солидарности с Украиной, но первоначальный восторг от такой поддержки Украины сменился унынием по поводу отстранения украинского вопроса в Аргентине вообще. Да и что получила Украина от такого протеста со стороны Д. Трампа? Ничего, кроме намека, что США не хотят вмешиваться в этот конфликт и предлагают Украине и России самим разобраться в нем. НАТО тоже ограничился вежливой словесной поддержкой Украины. Не входим ли мы в полосу если не мировой изоляции, то мировой усталости от нас? Вежливый уход от какой-­либо проблемы – это самая неприятная форма отказа, говорил американский публицист С. Паркинсон.

Татьяна НИКОЛАЕВА





Источник