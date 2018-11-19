FuturEcommerce: что обсуждали первые лица российского e-commerce

Mail.Ru Group организовала масштабную конференцию, посвященную развитию e-commerce в России — FuturEcommerce. В ней приняло участие более 30 первых лиц крупнейших интернет-компаний, включая Ozon, Lamoda, AliExpress, Profi.ru и др. И более 800 человек посетило мероприятие.

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.Ru Group: “Для Mail.Ru Group важны технологии, которые использует и развивает электронная коммерция: анализ больших данных, умная логистика, оптимизация и автоматизация работы существующих оффлайн-бизнесов, робототехника. Мы считаем, что современный e-сommerce еще не раскрыл свой технологический потенциал”, — отметил он. По мнению Добродеева в этой области в ближайшие 5 лет будет создан наибольший объем добавленной стоимости в цифровой экономике. Кроме того, сейчас Россия по показателю проникновения товарного e-commerce в разы уступает другим странам — например, Китаю в 6 раз.

Генеральный директор AliExpress в России Лю Вэй поделился планами компании в скором времени занять 10% рынка online-fashion в нашей стране. “Мы вложили большие ресурсы в модель маркетплейса, хотим создать логистику, инфраструктуру AliExpress здесь, на месте. Хотим помогать продавцам взаимодействовать с аудиторией без посредников, удешевить и ускорить процесс доставки товаров до потребителя”, — отметил он.

Руслан Зайдуллин, сооснователь и генеральный директор Doc+ рассказал на FuturEcommerce о большим амбициях компании по выходу на иностранные рынки. С его слов аналогичный продукт развивает в мире всего несколько проектов, большинство из которых сосредоточены в США. Он также поделился планами компании помочь “оцифровать Минздрав”.“Встречаемся с министрами, предлагаем внедрить наши микросервисы в государственную медицину — например, проверять карточки пациентов с помощью искусственного интеллекта, чтобы избежать ошибок”, — отметил он.

Андрей Цыценко, CEO сервиса доставки еды Delivery Club рассказал о том, что компания интересуется доставкой еды дронами. “Мы как раз наблюдаем, как бурно развивается это направление в США. Но в России для этого должны появиться соответствующие законы. А также нужны несколько витков технологий, чтобы это эффективно заработало. Сейчас у крупных компаний огромная часть расходов уходит на зарплаты курьерам, так что такие технологии в корне изменят рынок”. С его слов рынок фудтеха в России еще на первом этапе развития. Он чуть медленнее стартует, но уже скоро вырастет до объемов рынка такси.

Сооснователь и генеральный директор «Ситимобил» Арам Аракелян поделился планами агрегатора такси пополнить парк электромобилями, а водителей таких авто на время переходного периода избавить от комиссии оператора.

Вахтанг Акиртава, операционный директор Farfetch — fashion онлайн-ритейлера, который в сентябре привлек на IPO 885 млн долл., раскрыл темпы роста компании. С его слов сейчас Farfetch растет больше, чем на 50% в год. Luxury-индустрию оценивают сегодня в 300 млрд долл. в год, а через 10 лет уже — в 500 млрд долл. И российский-стартап первопроходец в своей нише рассчитывают на “большой кусок этого пирога”.

Александр Фролов, основатель и управляющий партнер Target Global (фонд проинвестировал в Timepad, Foodfox и др.) на вопрос о том, в чем российские предприниматели отстают от западных коллег отметил, что основная проблема наших предпринимателей — в незнании английского языка. “Западные инвесторы идут на звонок с нашими стартаперами, и выясняется, что люди просто не могут рассказать сути своего бизнеса, потому что не говорят по-английски. Начинающие российские предприниматели могут сделать фантастический продукт, но проторенной дороги на глобальный рынок у них нет”. Также с его слов, потребители наконец привыкли покупать товары по подписке. И именно в этой сфере стоит ожидать появления новых “единорогов”.

А по мнению Максима Гришакова, генерального директора Яндекс.Маркет в скором будущем внутри e-commerce-рынков не останется узких специализаций, очевиден тренд на глобализацию и омниканальность. “У мелких игроков нет возможности инвестировать в продукт, поэтому хорошо, что есть большие игроки, готовые работать над продуктом, развивать его, не думая о краткосрочной прибыли. Малый и средний бизнес тоже будет существовать и развиваться, конкуренция есть, но гиганты всё равно на коне”.

С его слов сейчас проблема рынка электронной коммерции — в том, что десятки интернет-магазинов в России занимаются не своим делом. Они пытаются продавать, производить, осуществлять платежи и доставку, делают это ожидаемо плохо и портят имидж e-commerce в глазах россиян. По мнению эксперта им нужно заняться другим — получать доступ к товарам по доступной цене в других странах.

Источник: Mail.Ru Group





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