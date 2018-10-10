Фундамент успешной экономики. Что делать, чтобы возродить украинское село

Кто и как сейчас помогает крестьянам жить лучше?

В начале прошлого века на территории Украины люди в основном жили в селах. В 1926 году этот показатель составил 81,5%. Но постепенно росла численность городского населения. Первая перепись, которая проводилась в Украине, показал, что соотношение изменилось. В городах проживало 67,2% граждан. По состоянию на 2018 год эта цифра выросла до 69%.

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Сегодня локомотивом украинской экономики называют сельское хозяйство, доля которого в ВВП Украины составляет почти 18%. Осознавая это, сельхозпроизводители активно берутся за возрождение сельских территорий, инвестируя в их развитие. Кто и как помогает крестьянам жить лучше?

Вклад агрохолдингов в развитие инфраструктуры

Не секрет, что в каждой крупной агрокомпании, производственные объекты которой расположены в сельской местности, есть определенная программа возрождения села, согласно которой в населенных пунктах проводятся «микрореформы» по улучшению образования и образовательного пространства, развития инфраструктуры, медицины и тому подобное.

«Задача состоит не только в том, чтобы обеспечить рабочие места для местных жителей, но и достойные условия жизни своим сотрудникам. Поэтому в рамках стратегии компания активно реализовывает практики, направленные на обеспечение населенных пунктов в сельской местности объектами социальной инфраструктуры и равного доступа жителей сельской местности в медицинских и образовательных услуг», — отмечают в агропромхолдинге «Астарта-Киев».

В компании даже составили Карты устойчивого развития для регионов присутствия, которые дают возможность выявить области и проекты, которые наиболее нуждаются в поддержке.

Село будущего — это село, в котором живут проактивные люди, которые являются двигателем прогресса. Развитие начинается с каждого отдельного человека, с личного вклада, создание собственного бизнеса, который не только будет приносить прибыли, но и будет работать для людей Виктория Нагирняк, руководитель направления «Корпоративная социальная ответственность МХП»

Важным направлением корпоративной социальной ответственности агрохолдинга МХП является сотрудничество с общинами в регионах своего присутствия. Основными приоритетами данной деятельности является улучшение инфраструктуры, снижение уровня безработицы и привлечения молодежи к развитию села, повышению качества и доступности медицины и образования. В прошлом году на поддержку сельской местности компания направила 110 млн грн. Самыми масштабными стали именно инфраструктурные проекты.

Особенно важным направлением деятельности холдинга в 2018 году оказались инициативы, направленные на поддержку медицинской реформы. Для ее воплощения села практически не готовы из-за нехватки помещений, оборудования и квалифицированных врачей.

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Для этого МХП значительные суммы средств инвестировал в ремонт Фапов, приобретение современного оборудования, материалов и средств для оказания первичной медицинской помощи, выезда узкоспециализированных врачей в села (программа «Врач для села», — ред.) а также на повышение квалификационного уровня медицинских работников через участие в программе, инициированной Министерством здравоохранения.

Другим путем пошли в агрохолдинге «Мрия». Здесь, кроме поддержки дольщиков, начали и активно развивают кооперативное движение. «Ежегодно «Мрия» выделяет более 20 млн грн благотворительной помощи на поддержку и развитие сел, где работает компания. Эти средства направляются на ремонт детских садов, школ, строительство и ремонт церквей, освещение улиц и другие социально важные проекты.

Вместе с тем, мы делаем вклад в развитие Украины — на это направлен проект на поддержку кооперативного движения. При поддержке «Мрии» уже создано 27 кооперативов различного направления — по сбору и переработке молока, обработки почвы, выращивания овощей и ягод, изготовления круп и муки», — рассказывает генеральный директор компании Саймон Чернявский.

С каждым кооперативным объединением агрохолдинг работает индивидуально: помогает технически, юридически, финансово. В прошлом году компания начала поддерживать направление пчеловодства.

Стимулы для микропредпринимательства

Агрокомпании не только прилагают усилия для развития собственного бизнеса, но и дают возможность крестьянам начать собственное дело на селе. Агрохолдинг МХП три года подряд проводит конкурс для активных крестьян «Село: Шаги к развитию». Этот проект получил награду в Конкурсе кейсов по корпоративной социальной ответственности » за вклад в развитие городов и сообществ в 2017 году.

Он дает возможность выйти мелкому бизнесу из тени, получить выгоды не только для себя, но и для общества, а также финансовую независимость. За три года было роздано 128 грантов. Проект стартовал в 2016 году с суммы гранта в размере 40 тыс. грн и был реализован в трех районах Черкасской области. В прошлом году к участию в конкурсе присоединились 11 районов двух областей. В этом году получить грант на воплощение собственного проекта имели возможность жители сел 22 районов из пяти регионов, а сумма выросла до 50 тыс. грн.

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«Основная цель проекта — развитие бизнес-инициатив в сельской местности. Мы не хотим, чтобы люди покидали села. Поэтому стараемся помочь им развиваться, масштабировать собственный бизнес и создавать новый, оптимально используя местные ресурсы и потенциал края», — отмечает Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП.

Грантами стимулируют крестьян и агрохолдинга HarvEast. Конкурс мини-грантов «Мое село — сделаем лучше вместе» в 2018 году проводили третий раз. Как отмечают в компании, из 40 проектов жюри выбрало три, которые и получат финансирование на их реализацию. Это реконструкция и переоборудование спортзала, восстановление стадиона и оборудование современного класса в одной из сельских школ. Кроме корпоративных программ поддержки, приобщаются к развитию сел и международные доноры.

Государственная поддержка села

Село — неотъемлемая часть успешной экономики Украины как аграрного государства. Именно поэтому поддержка жителей сельской местности и содействия развитию сел для агрокомпаний является приоритетом. Для того, чтобы возродить былой потенциал села, инициатив представителей крупного бизнеса мало — необходима государственная поддержка и четко определенная стратегия развития.

Основная цель проекта — развитие бизнес-инициатив в сельской местности. Мы не хотим, чтобы люди покидали села. Поэтому стараемся помочь им развиваться, масштабировать собственный бизнес и создавать новый Ксения Прожогина, директор департамента управления персоналом и коммуникаций МХП

Несколько масштабных программ уже работают в Украине как для производителей растениеводческой продукции, так и для животноводов. Напомним, что в 2018 году на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей государство выделило 6,3 млрд грн. При этом процент использования по некоторым программам остается небольшим.

Однако абсолютные цифры использования агродотаций не является показателем эффективности государственных программ поддержки сельского хозяйства, отмечает дважды министр аграрной политики (1992-1995 гг. и 1997-2000 гг.), герой Украины Юрий Карасик. По его словам, критерием эффективности господдержки является длительный результат, который измеряется не в деньгах, а в стабильном росте макропоказателей в отраслях, в которые направили средства.

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«Конечно, можно с легкостью раздать 6,3 млрд грн и даже гораздо больше, просто в руки, за сам факт существования сельхозтоваропроизводителя. Но такой подход не обеспечит устойчивых положительных сдвигов в АПК. Это значит просто сжечь деньги», — отмечает он.

Село будущего

Развитое и богатое село — надежный фундамент успешной экономики и устойчивого роста ВВП. От того, насколько будет использоваться его потенциал и от рациональности использования природных достояний украинской природы зависит наше будущее, в частности европейское. Аналогичного мнения придерживаются и в МХП.

«Село будущего — это село, в котором живут проактивные люди, которые являются двигателем прогресса. Развитие начинается с каждого отдельного человека, с личного вклада, создание собственного бизнеса, который не только будет приносить прибыли, но и будет работать для людей. Каждый населенный пункт имеет свою особенность, свой уникальный потенциал и должен научиться использовать его и имеющиеся ресурсы, привлекая таким образом инвесторов, производителей, и иностранных доноров», — отметила руководитель направления «Корпоративная социальная ответственность МХП» Виктория Нагирняк.

Многое уже сделано, но пробелов хватает. Поэтому, необходим целый комплекс мероприятий, совместные усилия бизнеса, государства и отдельных людей, чтобы обеспечить Украине достойное будущее. Богатство природных ресурсов, желание жить лучше и трудолюбивость украинцев обязательно должно сработать и вывести страну в мировые лидеры по всем показателям.





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