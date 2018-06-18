ФТС хочет обложить пошлинами все покупки в иностранных интерент-магазинах

С таким предложением российская таможня обратилась в министерство финансов. Когда федеральная служба планирует претворить идею в жизнь?

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Федеральная таможенная служба обратилась в Минфин с предложением обложить пошлинами все покупки в зарубежных интернет-магазинах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. Кроме того, информацию о том, что направлено комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли, подтвердил представитель ФТС.

По информации газеты, ведомство хочет ввести пошлины не раньше 2020 года. Предполагается, что бюджет будет получать примерно 110 рублей с каждой посылки и до 25 млрд рублей в год.

Сейчас у зарубежных компаний маржинальность бизнеса на 30% выше, чем у российских. С учетом повышения НДС разница в марже увеличится до 32%. Конкурировать невозможно — так объясняет инициативу ФТС исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов:

— Это как выйти на поле не в бутсах, а в коньках, и попробовать поиграть в футбол. В Европе с 2021 года тоже обнуляют все пороги, никаких больше беспошлинных ввозов не будет существовать вообще, только если у нас это сейчас 1000 евро, то там это 22 [евро], и они даже 22 убирают.

— «Почта России» обратилась с просьбой отложить снижение беспошлинного порога на два года из-за того, что они не готовы технологически. С какого года это возможно?

— Это не задача «Почты России», это задача государства в первую очередь. Каким образом будут осуществляться контроль, администрирование — тоже задача государства. «Почта» сможет быть таможенным представителем, если она этого сама захочет, но такими же представителями смогут стать и другие компания. Поэтому, если «Почта» не справится, справятся другие, не вижу в этом никакой проблемы.

Сейчас в России не облагаются пошлинами посылки, общая стоимость которых за месяц не превышает 1000 евро, а вес — 31 килограмм. На то, что сверх этой суммы, приходится платить пошлину в 30%, но не менее 4 евро за килограмм.

Введение пошлин на все международные отправления — неудачная идея, убежден председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов.

Александр Иванов председатель Национальной ассоциации дистанционной торговли

В декабре в Евразийском экономическом союзе договорились постепенно снижать максимальную сумму облагаемых пошлинами интернет-покупок: с 2019 года — до 500 евро, с 2020-го — до 200 евро, а это уже средний размер интернет-заказа. В прошлом году правительство уже предлагало снизить беспошлинный порог для зарубежных онлайн-покупок до 20 евро. Однако в итоге в Минфине признали, что такие меры избыточны, и вопрос надо решать путем введения НДС для иностранных товаров. Эта идея развития так и не получила





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