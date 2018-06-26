Вы здесь: Главная / Мировая экономика / ФСБ потребовала уволить ректора Саратовского технического университета

ФСБ потребовала уволить ректора Саратовского технического университета

Мировая экономика 26 Июн 2018
ФСБ потребовала уволить ректора Саратовского технического университета
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

  • ФСБ потребовала уволить ректора Саратовского технического университета  Ведомости

    • Full coverage

    Источник

    ← Стоимость Instagram выросла в 100 раз после его покупки Facebook Экономика по-французски. Когда госсобственность не противоречит рынку (ИНФОГРАФИКА) →



    Экономические новости Украины и мира.
    Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
    ↑ Scroll to top