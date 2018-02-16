ФСБ патрулирует границу с Украиной на бронетехнике, — Госпогранслужба

На восточном участке государственной украино-российской границы Федеральная служба безопасности РФ проводит инженерное обустройство

Об этом сказал начальник Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины Сергей Бидыло, передает «ДС» со ссылкой на Depo.Харків.

«В течение прошлого 2017 отмечается усиление охраны границы со стороны ПС ФСБ России (Пограничная служба ФСБ — ред.). Все чаще россияне охраняют границу увеличенными пограничными нарядами на бронетехнике. Такие случаи мы фиксировали по всему участку ответственности Восточного регионального управления ГПСУ в пределах Луганской, Сумской и Харьковской областей. Конечно, это представляет опасность для украинских пограничников, ведь спрогнозировать действия сопредельной стороны в сегодняшних условиях крайне трудно», — сказал он.

Начальник управления добавил, что наряду с усилением охраны границы российская сторона в течение прошлого года активно занималась его инженерным обустройством.

«Практически каждый день наши наряды замечали проведения таких работ по смежной стороне. В основном это было обустройство ограждений на некоторых направлениях, прокладка дорог вдоль границы и обустройства мест несения службы пограничниками. Конечно, мы все это видим и делаем выводы», — отметил Бидыло.

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