ФРС возможно придется резко менять свою политику — CEO JPMorgan

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Председатель ФРС Джером Пауэлл уже намекнул, что центральный банк может начать сокращение монетарных стимулов к концу года. Он должен раскрыть больше деталей сегодня, 22 сентября, по окончании двухдневной встречи ФРС. Также от Центробанка ожидают прогнозов по инфляции и процентной ставке.

В интервью CNBC, Даймон заявил, что если инфляция будет продолжать быстро расти следующие несколько месяцев, ФРС будет вынуждена действовать решительно.

«Если инфляция будет настолько высокой, что ФРС должен будет нажать на тормоза и сократить ликвидность, вы увидите очень сильную реакцию. И я не предвижу это, но, возможно, они будут вынуждены прибегнуть к этому где-то в следующем году. ФРС не может всегда быть проактивной — когда-то она должна реагировать на ситуацию».

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Временность инфляции все еще под вопросом

Наибольшей неопределенностью для Федрезерва остается инфляция. Данные за август свидетельствуют, что потребительские цены в США поднялись на 5,3% за год. В июле аналогичный показатель составил 5,4% — самый высокий уровень за 13 лет.

По словам Пауэлла, инфляция — временная. Но Даймон утверждает, что если рост цен будет продолжаться до декабря, чиновникам придется признать обратное.

«Сомневаюсь, что кто-нибудь скажет о временности инфляции, если она протянется до декабря», — комментирует он, добавляя, что тревожность уменьшится, если вместе с инфляцией будет расти мировая экономика.

По мнению Даймона, что инфляция частично временная и частично постоянна, и он не считает эту ситуацию катастрофической.

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