ФРС, нефть и санкции: баланс отрицательный От Investing.com — Investing.com Россия

© Reuters. ФРС, нефть и санкции: баланс отрицательный



Investing.com – Американские рынки в среду опять в плюсе в ожидании решения ФРС по ставке, которое должно быть озвучено после 22 часов МСК. Индекс на 20.30 МСК прибавил 1,55% к предыдущему закрытию, индекс – 1,25%. Есть энтузиазм, пусть и не такой большой, и на развивающихся рынках: индекс MSCI Emerging Market вырос ровно на 1%.

Однако российскому рынку все эти радости опять не впрок – за день индекс просел на 0,58%. Рублевый индекс МосБиржи, правда, вырос на 0,35%, но это далось ценой подорожания доллара за сутки к моменту закрытия фондовых площадок с 67 руб. до 67,6 руб. И эта тенденция в том или ином виде сохраняется уже более недели по всем фронтам.

Аналитики полагают, что основная причина такого «особого» поведения российского рынка – ситуация с ценами на нефть. Если 7 декабря баррель стоил вполне комфортные по нынешним меркам $62-63, то в эту среду утром его котировки скатились ниже $56, то есть до уровня сентября 2017 года. Согласно недавнему прогнозу службы энергетической информации (EIA) Минэнерго США, производство сланцевой нефти в январе по сравнению с декабрем может вырасти на 134 тыс. баррелей в день, до 8,17 млн баррелей в день. Прогноз по росту добычи нефти в целом на следующий год увеличен с 1,16 млн баррелей до 1,18 млн баррелей в сутки, то тесть среднесуточная добыча может достигнуть 12,06 млн баррелей. Также в среду EIA сообщила о снижении за прошедшую неделю запасов сырой нефти в США всего на 0,5 млн баррелей – тогда как эксперты прогнозировали их снижение более, чем на 2,4 млн баррелей.

«Рубль долго сопротивлялся давлению, но когда нефть ушла ниже психологического рубежа в $60 за баррель, не устоял. Плюс спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сделал очередное заявление о том, что санкционный процесс набирает обороты», – говорит начальник отдела дилинговых операций «Ланта-Банка» Роман Ермаков

На этом фоне неудивительны опасения долгосрочных инвесторов относительно перспектив российской сырьевой экономики – тем более, что и в целом ее показатели оставляют желать лучшего. Так, согласно опубликованному в среду докладу Росстата, скорректированные на инфляцию реальные доходы россиян за вычетом обязательных платежей, в ноябре 2018 года снизились в годовом выражении на 2,9%. С учетом снижения на 3,2% в сентябре, на 1,6% в августе и роста всего на 0,3% в октябре этот год и в целом может оказаться уже пятым подряд годом прогрессирующей бедности россиян. Причем с сожалением придется отметить, что даже такие показатели в 2018 году получены лишь благодаря корректировке отчетности за 2017 год – по уточненным данным, тогда доходы российских граждан снизились не на 1,7%, а «всего» на 1,2%.

Неприятным известием стала и сегодняшняя неудача Минфина в размещении ОФЗ. Если неделей ранее неполное размещение еще могло расцениваться экспертами как признак сохраняющегося интереса инвесторов, то на этот раз из одного выпуска с индексируемым номиналом на 5,1 млрд руб. удалось разместить бумаги лишь на 2,3 млрд руб., а из второго выпуска с постоянным купонным доходом на 10 млрд руб., инвесторов нашли лишь ОФЗ на 1,1 млрд руб., а третий, также с постоянным купонным доходом, был вообще отменен.

Перспективы нефтяного рынка туманны. «Есть надежда, что недавно заключенная сделка ОПЕК+ об ограничении добычи еще подействует на рынок, это не должно позволить ценам на нефть уйти ниже текущего уровня. Но и желания разогревать рынок у спекулянтов в такой ситуации точно нет», – считает аналитик «Открытие прайвит бэнк» Андрей Шенк.

Сегодня вечером прояснится хотя бы один вопрос: дальнейшая политика ФРС. «Решение более-менее предсказуемо, будет повышение ставки на 0,25%, главное – риторика: ФРС как-то должен отреагировать на рыночную волатильность. Идет борьба между теми, кто готов покупать и кто бежит от рисков. На резкое смягчение риторики пойти нельзя, так как в процесс пытается вмешиваться президент США Дональд Трамп, что непозволительно, но и не реагировать нельзя» , – продолжает Андрей Шенк. «Президент и рыночные игроки давят на руководство ФРС, чтобы те перестали повышать ставку или хотя бы замедлили ее рост. Рынок надеется, что если сегодня и повысят ставку, то хотя бы в 2019 году сделают это не более одного раза, – согласен Роман Ермаков. – Но ФРС пока остается с намерением три раза повысить ставку в следующем году, и поэтому рынки США падают. Потому что стоимость заимствований будет расти, а мировая экономика замедляется. Если же вдруг сегодня не поднимут ставки, мы увидим ралли до конца года, оно коснется всех рынков, и России в том числе. Однако пока, судя по фьючерсам, рынок ждет повышения ставки с вероятностью 70%».

(Текст подготовил Даниил Желобанов)





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