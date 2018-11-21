ФРС может сделать паузу в повышении ставок весной 2019г

Федеральная резервная система (ФРС) изучает возможность по крайней мере приостановки в своем курсе на повышение процентных ставок весной следующего года, сообщает MNI со ссылкой на высокопоставленных представителей американского ЦБ.

Подъем стоимости кредитования на следующем заседании, которое назначено на 18-19 декабря, практически ни у кого не вызывает сомнения. Однако обсуждения станут более оживленными начиная с мартовского заседания и уже тем более в июне.

Аналитик MUFG Securities Americas Inc. Джон Херрманн полагает, что экономические трудности заставят Федрезерв пересмотреть масштабы ужесточения денежно-кредитной политики.

Последние оценки представителей ФРС указывают на то, что ставка будет повышена в декабре, а также увеличена трижды на 25 базисных пунктов в 2019 году. Однако последние комментарии руководителей ЦБ указывают на возможные изменения в консенсусе.

Рынок по-прежнему считает повышение ставки наиболее вероятным исходом заседания в декабре, но в условиях снижения мировых рынков акций и усиливающихся опасений по поводу экономического роста ожидания относительно суммарной величины подъема ставки в следующем году снизились до всего лишь 32 базисных пунктов с более чем 50 б.п., предполагавшихся ранее в этом месяце, сообщило агентство Bloomberg.

Пришла «пора отбросить стереотипы», думая о 2019-2020 годах, полагает Дж.Херрманн. По его мнению, повышения ставок, предпринятые со времени прихода Джерома Пауэлла на пост председателя ФРС, имеют «побочные эффекты», и в сочетании с признаками ослабления экономического роста в США это говорит о том, что ЦБ необходимо снизить темпы ужесточения ДКП.

Базовый сценарий MUFG предполагает повышение ставки в декабре, а затем всего лишь по одному разу в следующем году и в 2020 году, при этом Дж.Херрманн предупреждает, что возможна даже более «голубиная» траектория.

Модели MUFG показывают, что есть риск того, что ФРС вообще не будет повышать стоимость заимствований в 2019 году, пока мировая экономика будет «переваривать» уже имевший место рост краткосрочных ставок.





Источник