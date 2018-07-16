Фриз рассказала, как реагировать на политику России в Азовском море

Политику России в Азовском море должен встретить адекватный комплекс мер, предусматривающий в том числе судебные иски против России за ущерб, нанесенный задержкой судов

Depo.Власть

Вчера 20:46

ФОТО: depo.ua

Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, глава украинской парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз на своей странице в Facebook, передает Depo.ua.

«Считаю, что продолжение опасной политики России на Азовском море должен встретить адекватный комплекс мер — начиная с усиления и расширения санкций в отношении активов российских учреждений в Украине и заканчивая судебными исками против Российской Федерации за убытки, причиненные задержкой судов; наложением ареста на счета российских учреждений на территории Украины», — написала она.

Фриз отметила также необходимость введения более жестких мер противодействия такой политике страны-агрессора относительно задержания украинских и кораблей других, следующих в порты Украины.

«Хватит дипломатической взвешенности и либерализма. На улице не 2014 год. Ситуация изменилась. Мы должны применять механизмы защиты национальных интересов для того, чтобы агрессор понимал наши возможности», — подчеркнула депутат.

Напомним, 11 июля министр инфраструктуры Владимир Омелян предложил рассмотреть вопрос задержки Россией украинских судов на заседании Совета нацбезопасности и обороны Украины и ввести зеркальные меры.

12 июля сообщалось, что с конца апреля этого года российские пограничники задержали почти 100 украинских судов в Азовском море.

Одновременно у Омеляна насчитали уже почти 150 задержанных Россией судов.

Президент Украины Петр Порошенко предупредил о возможных атаках России на украинские порты в Азовском море.

А заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука сообщил, что нас просто откровенно, грубо и по-хамски вытеснили с Азовского моря, и украинские моряки должны защищать не только сушу и береговую линию, но и морской престол Украины.





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