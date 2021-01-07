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ФРГ после беспорядков в Конгрессе США оценит безопасность бундестага | Новости из Германии о Германии | DW

Политика 07 Янв 2021
ФРГ после беспорядков в Конгрессе США оценит безопасность бундестага | Новости из Германии о Германии | DW
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Должностные лица изучат, как можно улучшить безопасность германского бундестага. Об этом в четверг, 7 января, заявил председатель этого высшего законодательного органа ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble).

Решение принято на фоне массовых беспорядков в американской столице и вторжения сторонников президента Дональда Трампа в здание Конгресса США. Представители Шойбле отметили, что сконцентрируется на том, «какие выводы следует извлечь из произошедшего (в США. — Ред.) для защиты бундестага». Федеральное правительство уже попросило посольство ФРГ в Вашингтоне предоставить отчет о том, каким образом подобные «вспышки насилия могли произойти в Капитолии». К подготовке доклада будут также подключены эксперты по безопасности различных фракций в германском парламенте, берлинские власти и представители министерства внутренних дел Германии.

Глава МИД ФРГ: подстрекательства быстро приводят к насилию

Между тем министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) уже сравнил события в Вашингтоне с попытками COVID-диссидентов проникнуть в бундестаг минувшим летом. В конце августа 2020 года часть участников акции протеста против политики правительства Германии по борьбе с коронавирусом прорвала оцепление у здания Рейхстага и взобралась на его лестницу. Протестующие бросали в сотрудников сил правопорядка камни и бутылки. Часть людей у заграждения развернула полотнища «рейхсбюргеров», не признающих существование ФРГ как государственного образования, а также черно-бело-красные флаги.

Хайко Мас также напомнил об атаках правых экстремистов в Галле и Ханау.

«Враги демократии будут радоваться этим немыслимым сценам из #Вашингтона. Подстрекательства быстро приводят к насилию — на ступенях Рейхстага, а теперь и в Капитолии. Презрение к демократическим институтам несет разрушительные последствия», — предостерег министр.

Конгресс США утвердил победу Джозефа Байдена

Ранее, 6 января, после речи Трампа на митинге в Вашингтоне его сторонники прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Примерно через час после начала слушаний сотни сторонников Трампа ворвались в здание. Заседание пришлось остановить, законодателей эвакуировали. Участники беспорядков вступили в столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ. В Вашингтоне ввели комендантский час до 06.00 (14.00 мск) 7 января. По данным полиции, в ходе беспорядков погибли четыре человека.

Конгресс США 7 января официально утвердил демократа Джозефа Байдена на должности 46-го президента США. Этот пост политик займет, как ожидается, 20 января — после инаугурации. Байден набрал более 270 голосов выборщиков — по итогам утверждения Конгресса США. Данная процедура окончательно исчерпала конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.

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    Автор: Павел Мыльников





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