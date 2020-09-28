Фрау канцлерин признала «царевича» Навального?

Канцлер Германии Ангела Меркель тайно посетила Алексея Навального в берлинской клинике «Шарите» (Charite). Об этом сообщил еженедельник Spiegel. Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что между канцлером Меркель и Навальным состоялась встреча. Тайный, но очень скоро ставший явным визит к Навальному является еще одним свидетельством того, что Меркель взяла Навального под свое личное покровительство.

Немецкое околоправительственное издание Deutsche Welle (DW) расценило случившееся, как «необычный жест солидарности правительства Германии с российским оппозиционером Алексеем Навальным».

«Тот факт, что федеральный канцлер лично посетила российского оппозиционного политика, должен стать для российского правительства сигналом, что Берлин не пойдет на компромиссы в этом деле и намерен выяснить истинную подоплеку случившегося», — утверждают на DW вслед за Spiegel.

Сам «оппозиционный политик» Навальный у себя в Twitter подтвердил, что Меркель посетила его в клинике «Шарите», но он не считает эту встречу «секретной». По его словам, имели место быть «скорее частная встреча и разговор с семьей».

Между тем, «тайный» визит Меркель к Навальному напоминает собой политические смотрины. Фрау канцелерин признала «царевича»?



Князь Вишневецкий признает «царевича» Лжедмитрия

Начало ХVII века. Смутное время. В соседнем с Московией враждебном государстве в имении у князя Адама Вишневецкого разболелся бродячий чернец, да так, что «до самого умертвия». И вот на последнем духу умирающий признался, что никакой он не чернец, а самый что ни на есть природный царский сын, «а ходит бутто в ыскусе, не пострижен, избегаючи, укрываяся от царя Бориса…». По словам «царевича», от убийц, подосланных царем Борисом, его спас некий воспитатель, имя которого он не хотел называть. И будто, прознав о планах его жестокого убийства, воспитатель подменил царевича другим мальчиком того же возраста. Этот несчастный и был зарезан в постельке царевича. А когда мать-царица прибежала в спальню, то она несчастная, обливаясь слезами, смотрела на лицо убиенного, покрытое мертвенной бледностью, и не смогла распознать подмену своего сына.

Дальше перед своей кончиной воспитатель вверил спасенного им мальчика попечению некоей служилой семьи. «Верный друг» держал царственного воспитанника в своем доме, но умирая посоветовал ему скрыться в монастыре и вести жизнь инока, чтобы избежать опасности. Следуя этому совету, юноша «в ыскусе» принял личину монаха и в чернеческом платье странствовал по Руси. Наконец, один монах опознал в нем «царевича», и тогда юноша решил для спасения бежать в Литву.

Первые приверженцы «царевича» — все мужики простые. А узнали его «пять братов Хрыпуновых, да Истомин человек Михнева Петрушка, да Ивашко, что вож, да мужики посадцкие».

Князь Вишневецкий тоже признал «царевича», но не потому, что поверил его наивному житию. В затеянной игре у князя Адама были свои цели. Вишневецкие враждовали с московским царем из-за земель на «украине» у Снитина и Прилук, что близ будущей Полтавы.

Царь Борис Годунов грозно потребовал выдать ему «вора», пообещав князю Адаму щедрую награду. И получив отказ, царь готов был прибегнуть к силе. Опасаясь этого, Вишневецкий увез «царевича» подальше от границы и ближе к Польше.

В своем имении магнат велел оказывать вставшему со смертного одра «царевичу московскому» полагавшиеся ему по чину почести. Князь одел «царевича» в богатые одежды и велел возить на украшенной колымаге. Наконец, князь Вишневецкий признал его «своим» по своему дальнему родству с царской династией Рюриковичей. Интрига вступила в новую фазу своего развития.

От редакции EADaily : если развитие нынешней интриги «с царевичем» пока не поддается прогнозу, то хорошо известно, чем закончилась история с царевичем Лжедмитрием в 1606 году: взбунтовавшийся против «польского свистуна» московский люд ворвался в Кремль, и боярский сын Григорий Валуев выстрелил в уже и так покалеченного «царевича» в упор. После трехдневного поругания на площади тело Лжедмитрия сожгли, а оставшийся пепел зарядили в пушку и выстрелили в направлении Польши.

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