Французские СМИ получили письма, как «правильно» называть города Карабаха

Посольство Азербайджана во Франции разослало в местные средства массовой информации письма, в которых рекомендовало использовать правильные со своей точки зрения названия городов в Нагорном Карабахе. Копию письма опубликовал основатель портала «Новая восточная политика» Егиа Ташджян из Ливана.

«Пока армяне погружаются в горе и проклинают друг друга, азербайджанское посольство во Франции направило журналистам просьбу прекратить использовать армянские имена городов в Арцахе (Нагорном Карабахе)», — написал он в Twitter.

В самом письме посольства говорится, что в последние дни во французских СМИ наблюдается использование неверных названий городов, сел и районов, взятых под контроль Азербайджаном. «В этом отношении посольство Азербайджанской Республики во Французской Республике имеет честь довести до вашего сведения нижеприведенную таблицу правильных имен и просит вас использовать в своих статьях правильные имена в соответствии с этой таблицей», — говорится в документе на бланке и с подписью посольства.

Так, посольство рекомендует «правильно» именовать даже неконтролируемый ими Степанакерт, поменяв его на Ханкенди. А Шуши писать как Шуша. Всего азербайджанское посольство указало в таблице 13 населенных пунктов, которые, по его мнению, французские журналисты именуют сейчас неправильно.



Иллюстрация: twitter.com.

До этого азербайджанский посол Рахман Мустафаев написал письмо во французскую Le Figaro, которую обвинил в том, что популярная французская газета следует только армянской версии событий.





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