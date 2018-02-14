Франция угрожает нанести удар по складам химоружия в Сирии: EADaily

Франция нанесет удар по Сирии в случае, если подтвердится использование химического оружия против мирного населения. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон.

В этом случае удар будет нанесен по местам создания или хранения химоружия, уточнил он. При этом Макрон добавил, что сейчас Франция не располагает обоснованными доказательствами его применения в Сирии, передает DW.

В начале февраля постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делатр отметил, что подозрения по поводу сирийского арсенала химоружия до сих пор не развеяны.

В конце января Франция объявила о введении санкцийпротив 25 компаний и частных лиц, которых Париж подозревает «в поддержке сирийской программы разработки и производства химического оружия». Ни один представитель сирийского руководства под ограничительные меры не подпал, так как нет достаточных доказательств того, что они причастны к программе разработки химического оружия, указывал МИД Франции.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска якобы обстреляли район Гуты химическими боеприпасами. Официальный Дамаск опроверг эту информацию. Постоянный представитель РФ при ООН и в Совбезе ООН Василий Небензя указал на то, что информация о химоружии «очень удачно совпала со временем подготовки к Конгрессу сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи».

США считают Москву априори причастной к возможной химической атаке. «Кто бы ни был ответственен за эту атаку, Россия несет ответственность за жертвы на востоке Гуты. Нет никаких сомнений, что Москва, защищая своего сирийского союзника, нарушила свои обязательства перед США как гаранта неприменения химоружия», — заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.





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