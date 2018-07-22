Франция предъявляет ультиматум США

Доллары (иллюстрация)

Фото: Pixabay.com

Министр финансов Франции объявил, что ЕС не будет вести торговых переговоров с США, пока не будут отменены введенные пошлины на сталь и алюминий.

По сообщению агентства France Press, министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что торговая война уже началась, и Евросоюз не будет вести переговоры о торговых соглашениях с США, пока Вашингтон не отменит введенные пошлины на сталь и алюминий. Ле Мэр сказал, что Европа обеспокоена тем, что ее втянули в торговую войну. «В этой торговой войне победителей не будет, она разрушит рабочие места и понизит рост мировой экономики», — сказал он. «Мы призываем Соединенные Штаты проявить рассудительность, соблюдать правила кооперации и уважать своих союзников». «Мы не будем разговаривать под дулом пистолета, США должны первые сделать шаг по деэскалации конфликта», — заявил министр.

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что с учетом введенных и обещанных пошлин, мировая экономика потеряет 0,5% роста, что составит 430 млрд долл в денежном выражении. Прогнозируемый рост мировой экономики должен был составить 3,9%.

<br />





Источник