Франц Клинцевич лишился звания сенатора :: Политика :: РБК

О готовящемся уходе Клинцевича и нескольких других сенаторов из Совета Федерации источники РБК сообщали в июле

Франц Клинцевич

(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Губернатор Смоленской области Алексей Островский подписал указ о прекращении полномочий сенатора Франца Клинцевича. Вместо него исполнительную власть региона в Совфеде будет представлять депутат Нина Куликовских.

Об уходе Клинцевича из Совфеда стало известно в июле, об этом сообщали источники РБК. «Слухи же не просто так возникают. Думаю, это [уход из Совета Федерации] состоится. Никто со мной на эту тему не разговаривал, и я никакие беседы по этому поводу не веду», — комментировал информацию о своем уходе Клинцевич.

По его словам, уходить из политики он не собирается. «У меня целых две больших общественных серьезных организации, там масса всякой работы и задач. Из политики не уйду, поэтому все у меня будет очень хорошо», — заявил РБК Франц Клинцевич.

Александр Карелин уйдет из Госдумы, а Франц Клинцевич — из Совфеда

63-летний Клинцевич — член высшего совета «Единой России» с момента основания партии. С 1999 по 2015 год был депутатом Госдумы, в 2015 году перешел в Совет Федерации. Он занимал пост зампреда комитета по обороне и безопасности.

Источник