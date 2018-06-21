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Фракция БПП поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность главы Министерства по делам ветеранов

Политика 21 Июн 2018
Фракция БПП поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность главы Министерства по делам ветеранов
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БПП

Фракция «Блока Петра Порошенко» поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Отмечается, что такое решение приняли единогласно сегодня во время заседания фракции.

Речь идет о народном депутате от фракции БПП, главе подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам нацбезопасности, главе парламентской делегации в ПА НАТО Ирине Фриз.

Напомним, ранее Верховная Рада обратилась к Кабмину с требованием создать Министерство по делам ветеранов. В марте стало известно, что правительство начало создавать Министерство по делам ветеранов. Ожидалось, что на это уйдет месяц.



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