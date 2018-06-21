Фракция БПП поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность главы Министерства по делам ветеранов

БПП

Фракция «Блока Петра Порошенко» поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Отмечается, что такое решение приняли единогласно сегодня во время заседания фракции.

Речь идет о народном депутате от фракции БПП, главе подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета ВР по вопросам нацбезопасности, главе парламентской делегации в ПА НАТО Ирине Фриз.

Напомним, ранее Верховная Рада обратилась к Кабмину с требованием создать Министерство по делам ветеранов. В марте стало известно, что правительство начало создавать Министерство по делам ветеранов. Ожидалось, что на это уйдет месяц.





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