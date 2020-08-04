Фото Гитлера в «Бессмертный полк» вставил житель Якутии

Сотрудники ФСБ и СКР выявили злоумышленника, который разместил фото Адольфа Гитлера на сайте «Бессмертного полка». Им оказался 28-летний житель Нюрбинского района Якутии. Возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СКР.

По данным следствия, 4 мая 2020 года житель Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) с целью формирования в обществе пренебрежительного отношения к дню воинской славы России «9 мая — День Победы», негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны, не признавая исторические факты о решающей и существенной роли СССР в победе над нацизмом, разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» в сети Интернет фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России».

В ходе допроса подозреваемый признал факт размещения вышеуказанных фотоматериалов, при этом он осознавал, кем являлось изображенное на нем лицо.

Как сообщало EADaily , в мае СКР установил личности двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов на акции «Бессмертный полк». Ими оказались Даниил Шестаков из Перми, который разместил на сайте «Банк памяти» фото изменника Родины генерала Андрея Власова, и Мухаммед эль-Айюби из Казани, который разместил фотографию Адольфа Гитлера. До этого СКР возбудил уголовные дела за аналогичные преступления в отношении Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда, а также Вячеслава Круглова из Ульяновска.

В июне ряд экспертов обратил внимание, что в виртуальной галерее Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Дорога памяти», где хранятся сведения о героях Великой Отечественной войны, нашлось место предателям из «Русской освободительной армии» (РОА) нацистского преступника Андрея Власова, бывшего генерал-лейтенанта РККА, а также самому Власову. Эти фото не удалены до сих пор.

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