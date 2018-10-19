Форум электронной коммерции и соревнования культуристов: выходные в Благовещенске

В предстоящие выходные, 20 и 21 октября, в Благовещенске запланировано проведение культурных и спортивных мероприятий на любой вкус. Амур.инфо информирует читателей о времени и месте проведения концертов и соревнований.

Суббота, 20 октября

В 10:00 в Амурской областной филармонии начнется Amur E-commerce Forum. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в мероприятии примут участие спикеры из ведущих компаний в сфере интернет-коммерции.

В 12:00 на стадионе «Спартак» состоится полуфинал кубка Амурской области по футболу. На поле сойдутся игроки клубов «Благовещенск» и «Союз».

В 12:30 в Амурской областной научной библиотеке начнется встреча православной гостиной клуба «Разум». Тема: «Святые равноапостольные цари Константин и Елена». Вход свободный.

В 17:00 в Grand Arena Ostrova начнется «Гран-при Амура» – соревнования по бодибилдингу и фитнес-бикини. Как сообщало ИА «Амур.инфо», впервые будет представлена номинация «Детский фитнес» среди девочек 8–10 лет.

Воскресенье, 21 октября

В 10:00 в бильярдном клубе «Абриколь» начнется первенство Благовещенска по бильярду.

В 12:00 в спорткомплексе «Юность» пройдет открытое первенство и чемпионат Благовещенска по шинкекушин-карате. В соревнованиях участвуют около 120 спортсменов из Благовещенска, Белогорска, Свободного.

В 15:00 в Амурской областной филармонии начнется выступление ансамбля балалаечников «БалАнс» из Якутии. Музыканты исполнят каверы на популярные песни, представят обработки народных мелодий, музыку современных композиторов и саундтреки к популярным фильмам.

В 16:00 в большом зале Общественно-культурного центра начнется гала-концерт пятого Международного фестиваля-конкурса «Детство на Амуре».

Узнать, какие фильмы показывают в кинотеатрах областного центра, можно в разделе «Афиша» на Амур.инфо. Кроме расписания сеансов, там можно прочитать описания фильмов и посмотреть трейлеры.

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