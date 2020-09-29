«Фортуна» уходит все дальше от «Северного потока — 2»

Трубоукладочная баржа «Фортуна», способная достроить «Северный поток — 2», меняет порт и все больше удаляется от газопровода.

По данным навигационного портала Vesselfinder, трубоукладочная баржа «Фортуна» покинула порт Ростока, где находилась с конца июня, и взяла курс на другой немецкий порт, Висмар. Туда она должна прибыть завтра, 30 сентября. Сейчас судно в сопровождении четырех буксиров и одного судна-снабженца вышло на рейд Ростока.



Иллюстрация: vesselfinder.com.

Порт Висмар также находится на берегу Балтийского моря, но еще дальше от Мукрана, который служит логистическим центром «Северного потока — 2», чем Росток.

До этого, с октября 2019 года, «Фортуна» находилась в Мукране, считалась самым подходящим кандидатом на достройку газопровода и под нее оператор Nord Stream 2 AG получил у Датского энергетического агентства разрешение на использование судов с якорным позиционированием, которым и является баржа.

Однако в июне 2020 года трубоукладчик покинул Мукран, а в августе официальный представитель АО «Межрегионтрубопроводстрой» заявил агентству РБК, что общество не собирается предоставлять трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки «Северного потока — 2». «Акционерное общество „Межрегионтрубопроводстрой“ (АО „МРТС“) не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи „Фортуна“ или иным образом», — сказал он и добавил, что общество не является собственником «Фортуны», а арендует судно по договору бербоут-чартера.

«Фортуна» считается собственностью люксембургской Maritime Construction Services (MCS), на сайте ее нидерландского подразделения говорится о барже, однако детальная информация исчезла.

В конце прошлого года США ввели санкции против собственников трубоукладчиков, которые участвуют в «Северном потоке — 2», и суда компании Allseas покинули проект. В ответ «Газпром» привел из Находки в Мукран трубоукладчик «Академик Черский», который до последнего времени проходил в немецком порту модернизацию и дооснащение. Для завершения строительства «Северного потока — 2» осталось достроить 160 километров газопровода в датских и немецких водах.

Источник