«Фортуна» неожиданно покинула «Северный поток — 2»

Трубоукладочная баржа «Фортуна» покинула место строительства «Северного потока — 2». До этого судно, судя по данным навигационных порталов, завершило укладку одного из двух отрезков газопровода на мелководье в немецкой экономической зоне Балтийского моря.

Вчера вечером, 25 декабря, баржа «Фортуна» покинула район достройки «Северного потока — 2» у немецкого острова Рюген и, как сообщает судно по АИС, отправилось обратно в Висмар, куда планирует прибыть 28 декабря.



Иллюстрация: vesselfinder.com.

Баржу сопровождают суда снабжения «Катунь» и «Умка». Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Мурман» и охранные Krebs Geo и Antares остались в районе работ.



Иллюстрация: marinetraffic.com.

По какой причине «Фортуна» покинула «Северный поток — 2», неизвестно. Известно, что, судя по данным навигационного портала Myshiptracking, баржа точно уложила один из двух отрезков протяженностью 2,6 километра, которые немецкий регулятор разрешил ей достроить в декабре.

Как сообщало EADaily , «Фортуна» поздно начала работы и за 8 дней уложила 2,6 километра одной нитки балтийского газопровода со стороны Германии. Медленно начав, судно вышло к середине отрезка на строительство более 450 метров магистрали в сутки. Государственное управление водными путями и судоходством Штральзунда указывает в предупреждении морякам, что 31 декабря — дата приблизительная дата окончания работ и предупреждение посторонним судам обходить район работ на расстоянии 1,25 мили действует до 15 января.

Осторожное ведение работ, очевидно, ,было связано с тем, что глубина моря составляет 19,5 метра, судно имеет рабочую осадку 6,5 метра, Балтийское море штормит и достаточно времени уходит на перемещение якорей после каждого пройденного участка. В то же время «Фортуна» не подпадает под санкции США, так как ведет работы при глубине моря менее 33 метров (100 футов).

Кроме трубоукладки мелководного участка, оператору проекта Nord Stream 2 AG останется достроить еще по 14 километров каждой ветки газопровода в немецких водах и более 120 километров в датской экономической зоне. Датское морское ведомство (DMA) опубликовало 22 декабря предупреждение для моряков о том, что с 15 января начнется укладка двух ниток газопровода в экономической зоне страны в Балтийском море. DMA уточняло, что строительство будет вести трубоукладчик «Фортуна» при поддержке судов «Балтийский исследователь» и «Мурман».Однако в Датском энергетическом агентстве (DEA) сообщили EADaily, что еще не получали обновленный график работ по «Северному потоку — 2». Что касается 28 километров в немецких водах, то Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии (BSH) сообщило, что сейчас рассматривает заявку на работы в январе—апреле.

Трубоукладчик «Академик Черский» тем временем по-прежнему находится у Куршской косы в сопровождении трех судов Морспасслужбы.

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