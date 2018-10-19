Foreign Policy: У людей есть один шанс спасти Землю, но им он не понравится

Суть в том, что придется совсем остановить рост мировой экономики.

Чтобы спасти планету от экологической катастрофы людям нужно изменить подход к экономике / фото NASA

Межправительственная комиссия по климатическим изменениям (IPCC) недавно обнародовала специальный отчет, в котором были как хорошие, так и плохие новости для человечества.

Хорошие заключались в том, что в атмосферу придется выбросить значительно больше углерода, чтобы планета нагрелась на критические 1,5 градуса по Цельсию. А значит у нас есть больше времени на спасение, чем считалось.

Плохие же новости говорят, что последствия от превышения этого порога будут чрезвычайно ужасными. Все то, что, как считали ранее, произойдет только после повышения температуры на 2 градуса, на самом деле начнется и после пересечения значительно низшего предела. Человечеству начнет не хватать еды из-за сокращения урожаев, а некоторые территории вообще придется покинуть. IPCC фактически озвучил четкий призыв что-то делать, пишет Foreign Policy.

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Нужно сократить ежегодные глобальные выбросы углекислого газа на половину в течение последующих 12 лет и достичь нулевых выбросов к середине текущего века. Трудно переоценить драматичность этой траектории. Ведь для спасения планеты человечеству нужно полностью и резко развернуть все направление развития цивилизации.

Большинство людей надеются, что можно будет избежать катастрофы с помощью чистых систем генерации энергии, что позволит полностью избавить от углеродных выбросов экономику. Но до этого времени этот план работал плоховато. Глобальное загрязнение продолжает расти из года в год. И верхнего порога не видно. Даже после подписания Парижского климатического соглашения и принятия правительственных решений по всему миру, IPCC прогнозирует, что человечество стремится к увеличению температуры на Земле на 3,4 градуса по Цельсию. Поэтому уничтожение неизбежно.

И проблема вовсе не в том, что мало усилий прикладывается. Конечно, стоит стараться больше. Но дело в том, что мировая экономика растет значительно быстрее, чем страны способны переходить на чистые виды энергии. IPCC утверждает, что выбросы нужно свести до нуля к середине 21-го века. Но за этот же период глобальная экономика утроится. Это означает в три раза больше производства и потребления, чем мы имеем сегодня. Даже экономику нынешнего размера трудно очистить от вредных выбросов. А втрое большую – тем более.

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Если экономический рост будет продолжаться привычными темпами, то для того, чтобы остановить выбросы до 2030 года, их нужно будет сокращать на 11% ежегодно. Это втрое быстрее, чем человечество способно при самых оптимистических сценариях, согласно подсчетам ученых. При максимальных усилиях мы сможем устранять углеводороды из экономики со скоростью 3-4% в год. А этого не достаточно.

Для решения проблемы IPCC предлагал план под названием BECCS, который предусматривает переход на биологическую энергию и системы для извлечения и захоронения углерода. Речь идет о том, чтобы создать огромные плантации, урожай с которых будет сжигаться на энергетических станциях. При этом, на трубах будут установлены системы, которые будут изымать из дыма углерод, который в свою очередь будут закапывать глубоко под землю. Все это кажется легким способом решить все проблемы, который позволит экономике расти привычными темпами.

Но, по мнению издания, план проблемный. Во-первых, нет гарантий того, что технологии смогут абсорбировать вредные выбросы достаточно эффективно. Но если даже так, возникают другие препятствия. К примеру, для воплощения BECCS нужно выделить под энергетические плантации территорию, которая по площади равна двум Индиям. Это выльется в потерю 10% мировых лесов и уменьшения на 7% биологического разнообразия, не говоря уже об усилении уже существующих кризисов с сокращением водоснабжения и загрязнением почв.

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После длительной критики IPCC составил новый план по спасению Земли, который не полагается на технологии. Речь идет о фундаментальном изменении логики экономики. Вместо постоянного наращивания промышленного производства любой ценой ученые предлагают простую альтернативу – потреблять меньше. IPCC предлагает сократить глобальное потребление материалов на 20%, особенно в богатых странах. Как это сделать? Отказаться от одноразовых продуктов в пользу тех, которых можно эксплуатировать долго. Это означает также ремонтировать уже имеющиеся вещи вместо покупки новых. Человечеству придется также перейти от модели владения к этике пользования.

Сокращение индустриального производства сократит потребность в энергии. А это облегчит задачу извлечения углерода из экономики, чтобы отойти дальше от критической климатической точки. И поскольку этот сценарий не предусматривает территориальных и природных жертв, он оставляет больше пространства для попыток восстановить леса, побороть голод и улучшить биологическое разнообразие.

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