Авторитет Вашингтона как супердержавы годами снижался, а отношение Трампа к пандемии уничтожает его полностью. Так считает видный американский политолог, сторонник школы «политического реализма» Стивен Уайт. По его мнению, упадок Америки будет только ускоряться.

В течение последних 35 лет предупреждения о неминуемом упадке Америки слабо преуспели. В бестселлере Пола Кеннеди «The Rise and Fall of the Great Powers» («Взлет и падение великих держав», 1987 год) высказывалось мнение о том, что чрезмерные имперские амбиции могут вынудить США последовать по нисходящему пути Великобритании. Мрачный прогноз оказался как минимум несвоевременным. Другие видные ученые предполагали, что Америка станет «обычной страной», говоря о мире «после гегемонии», однако были удивлены, когда пал Советский Союз, а США стали единственной супердержавой. Оказалось, что это идеальные условия для высокомерия и самодовольства.

К середине 90-ых США оказались на позиции беспрецедентного в современной истории верховенства. Их комбинация из экономики, военной мощи и мягкой силы затмила остальных, и ученые, такие как Уильям Вольфорт и Стивен Брукс, предлагали изощренные и хорошо обоснованные аргументы, почему эпоха однополярного мира продлится настолько же долго, как и предшествующая ей эпоха двуполярного мира, а может, и дольше. Увы, чего не предусмотрели эти оптимисты, так это серии ран, которые США нанесли сами себе в последующие годы, и катастрофических повторяющихся ошибок, принявших больший размах при Дональде Трампе. В частности, вопиющие неверные действия Трампа по отношению к пандемии породили негативные долгосрочные последствия, которые в дальнейшем ускорят упадок Америки. Даже если он проиграет в ноябре, и администрация Джо Байдена сделает все верно, последствия ошибок, совершенных Трампом, останутся с нами на долгие годы.

До Трампа ошибки однополярной эпохи распределялись по трем главным направлениям. Первой ошибкой была разработка и принятие США грандиозной стратегии либеральной гегемонии. США стремились широко распространить демократию, свободный рынок и другие либеральные ценности и привести весь мир к либеральному порядку. Эта чрезвычайно грандиозная стратегия спровоцировала сильную негативную реакцию некоторых сообществ, привела к ненужным и дорогостоящим войнам, на которые были потрачены триллионы долларов, а также подорвала ключевые секторы экономики США.

Второй ошибкой было позволить государственным институтам деградировать, урезая их ресурсы и обвиняя их во всех наших проблемах. Лидеры-республиканцы проталкивали снижение налогов практически без учета финансовых последствий, пока у налогового управления не осталось настолько мало ресурсов, что оно уже не могло обнаруживать и пресекать распространение уклонений и мошенничества. Как прусские юнкера или французские аристократы накануне революции, состоятельные американцы, включая Трампа, нашли бесчисленное количество новых путей не отчислять достаточно денег в государственную казну, и они все меньше и меньше боятся быть обнаруженными. Вместо того, чтобы создавать надежные, компетентные и уважаемые государственные институты, которые будут иметь достаточный административный и управленческий потенциал для борьбы с пандемией и которые есть у некоторых стран, американцы решили, что им это не нужно.

Третьей ошибкой была милитаризация партийной политики, которая началась с революции Ньюта Гингрича в Конгрессе США. Как документы, опубликованные во впечатляющей, но тревожащей книге Джулиана Зелизера, так и решение Гингрича свергнуть предстедателя палаты представителей Джима Райта запустили процесс, превративший американскую политику в кровавый спорт, где получение и удержание власти важнее, чем продвижение государственных интересов. Подталкиваемые разжигающими ненависть радиопрограммами, вроде программы Раша Лимбо, и фактически оспоренными пропагандистами из Weekly Standard и Fox News, конспирологические теории, клевета и неуклонное ослабление «мягкой силы» демократии заменили собой взаимоуважительные дебаты, обсуждения и компромиссы.

К сожалению, эти три тренда были в резких неладах друг с другом. Переделка мира по образу и подобию США — невероятная затея. Если вы действительно этого хотите, вам понадобится большое, хорошо финансируемое и высококомпетентное государство. Для управления миром требуются не только серьезные вооруженные силы, но и широкий высокопрофессиональный дипломатический корпус, чтобы справляться с политическими провалами за рубежом, огромная армия хорошо обученных экспертов по развитию и множество программ социальной безопасности дома, чтобы заботиться о дестабилизирующих последствиях экономической глобализации. Именно в этом стратегия либеральной гегемонии серьезно расходилась с тенденцией бесконечного снижения налогов и одновременного желания сократить государственные органы. Защитники либеральной гегемонии обходили эту проблему, предполагая, что поток истории идет своим путем и создать мировой либеральный порядок будет относительно просто. Как отметил Фарид Закария в 1998 году, результатом была «пустая гегемония», так как США пытались управлять миром задешево.

Более того, если какая-то страна хочет изменить местную политику на огромном количестве разных территорий, ей лучше бы быть политически единой. Управление миром влечет за собой значительные жертвы. Успешное управление миром требует мощного бипартийного консенсуса и надежной общественной поддержки. Нет необходимости говорить о том, что ядовитая атмосфера предвзятости, когда политики постоянно сталкиваются с выдуманными скандалами (помните те бесконечные слушания в Конгрессе о Бенгази?), несовместима с формированием национального единения. Нескончаемый застой тоже делает американскую демократию менее привлекательной в глазах других обществ.

Для ясности: я не считаю, что либеральная гегемония сработала бы, если бы США решили добиваться ее более серьезным и подуманным путем. Однако проведение этой стратегии настолько топорно сделало провал США неизбежным и дорогим.

Следствия этих трех ошибок бурлят настолько ядовито, что такой некомпетентный и нарциссичный шарлатан как Трамп попал в Белый дом. С тех пор он ввязался в торговую войну с Китаем, подтолкнул Иран ближе к атомной бомбе и высоко оценил действия ряда диктаторов (некоторые из которых являются открытыми врагами США). Все это опустило американский статус до рекордно низкой отметки. Единственным значительным внешнеполитическим достижением Трампа на сегодняшний день является тот факт, что он уговорил Британию не использовать новую цифровую сеть 5G компании Huawei, но этого слишком мало для почти четырех лет на президентском посту. Помимо назначения ряда консервативных судей, главным достижением Трампа к началу 2020 года стал тот факт, что он умудрился не разрушить достижения экономики, завещанные ему Бараком Обамой.

А потом пришел COVID-19.

Катастрофически неверное поведение администрации во время пандемии было описано много раз, нет необходимости повторять эту унылую историю. Вместо этого я хотел бы выделить возможные долгосрочные последствия глобальной позиции Америки. Спойлер: картина непривлекательная.

Первое. Как я утверждал ранее, попытка Трампа отмахнуться от проблемы (совместно с остальными некомпетентными реакциями администрации) запятнала и так снижающуюся репутацию Америки как общества, которое знает, как эффективно справляться со всем. Страны по всему свету не пускают американцев на свою территорию из-за справедливого страха, что они привезут с собой заболевание. Наблюдая за этим с шоком и сожалением, ты знаешь, что что-то пошло совершенно не так. Подумайте вот о чем: руандийцы, уругвайцы и алжирцы могут посетить Европу этим летом. А американцы нет.

Второе. Экономический спад, спровоцированный пандемией, оставит глубокие шрамы на экономике США, и чем дольше будет кризис, тем серьезней будет урон. Пока бизнесы подвержены упадку, не появятся рабочие места, а банкротства и увольнения продолжатся, пока мы не справимся с вирусом. Конгресс и Федеральный резерв США предоставили чрезвычайные фонды, чтобы временно смягчить удар, но эти меры раздуют федеральный дефицит до исторического максимума. Чем дольше будет продолжаться кризис, тем выше будет задолженность.

Ключевой вывод: хотя пандемия нанесла ущерб всем экономикам мира, другие страны взяли ее под контроль и могут уже безопасно открываться, а значит, понесут меньше долговременных убытков. Вот почему провал Трампа настолько ужасен. Продляя в стране режим изоляции и другие ограничительные меры, Трамп гарантировал медленное и менее энергичное восстановление, когда бы оно ни наступило.

Третье. Во время изоляции участились случаи домашнего насилия, и их стало сложнее обнаружить. К примеру, школьные учителя часто замечают следы домашнего насилия и сообщают о них, но это сложнее сделать, если дети не присутствуют на занятиях физически. Постоянное насилие имеет серьезные эмоциональные последствия для жертв. Чем дольше продолжается пандемия, тем хуже они будут. В результате в будущем в США будет более высокий, чем предполагалось, уровень случаев проблем с ментальным здоровьем, что, с одной стороны, является трагедией для жертв, а с другой — еще больше уничтожает могущество США.

Четвертое. Хотя закрытие государственных школ необходимо, чтобы взять вирус под контроль, это неизбежно будет иметь негативные последствия для образования, и заставит американских детей еще больше отстать в этой области от своих сверстников из других стран. Повторю, образование везде понесло урон от коронавируса, но потери будут более значительными в тех странах, которые не смогли с ним справиться и все еще сталкиваются с увеличением уровня заболеваемости. К сожалению, США — одна из таких стран.

Пятое. Высшее образование также получит серьезный удар. Американские колледжи и университеты считались лучшими в мире на протяжении десятилетий и являлись основной движущей силой для инноваций в экономике США. Они тоже страдают от изоляции, а особенно от потери иностранных студентов, которые были источником дохода, а в более ранние времена двигателем технического прогресса. Хотя администрация Трампа смогла повернуть вспять свою опрометчивую попытку запретить иностранным студентам получать только дистанционное образование этой осенью, некомпетентная реакция США на пандемию приведет к тому, что приезжавшие в США иностранные студенты поедут в страны, где их здоровье не будет подвергаться риску, а университеты нормально функционировать. Америка долгое время была бенефициаром так называемой «утечки мозгов» (т.е. талантливые иностранцы приезжали в США, чтобы получить образование и оставались там, используя свои умения на благо этой страны). Это преимущество сократится. Чем дольше Америка отстает от мира в своей борьбе с коронавирусом, тем больше урона она понесет и в этой сфере.

Последнее, но немаловажное. Пандемия не заставила женщин перестать рожать. Однако сейчас многие из них подвержены колоссальной экономической неопределенности и стрессу, связанному с коронавирусом. Исследования показывают, что стрессы беременной женщины отрицательно сказываются на плоде и раннем развитии детей, что имеет долгосрочные последствия для физического благополучия ребенка, его мыслительных способностей, эмоциональной зрелости и общих жизненных перспектив. Повторюсь еще раз, эти пагубные последствия характерны для всех стран, где распространился коронавирус, но урон будет выше там, где вирус все еще не взят под контроль. И это Америка.

США все еще имеют ряд важных преимуществ перед другими крупными державами, включая богатые природные ресурсы, инновационную экономику, умеренный климат (во всяком случае, пока) и чрезвычайно выгодную геополитическую позицию. Эти качества делают долгосрочный успех более вероятным, но не гарантируют его. У страны также есть ряд серьезных соперников, наиболее серьезным из них является развивающийся Китай, однако в последние десятилетия показывают, что Америка остается и их основным противником. Трамп не собирался целенаправленно и сознательно разрушать США, а вместе с этим подрывать собственные шансы на переизбрание. Он просто не смог сдержаться. Теми, кто пострадает от последствий его действий, будем мы с вами, а особенно наши дети и внуки.

Автор: Стивен Уолт — профессор Гарвардского университета, специалист в области международных отношений, для Foreign Policy, США, перевод ИноСМИ.





