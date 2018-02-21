Forbes опубликовал топ-20 самых дорогих компаний Рунета

10:28 21/02/2018

Forbes назвал самые дорогие компании Рунета. Топ-20 опубликован на сайте издания.

На первом месте оказался «Яндекс» с капитализацией в 12,38 миллиарда долларов. За три квартала 2017 года на интернет-рекламе компания заработала 63,5 миллиарда рублей.

Вторую строчку рейтинга занимает Mail.ru Group (6,86 миллиарда долларов), которая продолжает расширять портфель активов. А замыкает тройку лидеров электронная доска объявлений Avito стоимостью 2,734 миллиарда долларов. Ежемесячно через нее продают товары на сумму 16 миллиардов рублей.

Четвертое место досталось одному из крупнейших интернет-магазинов на российском рынке Wildberries (602 миллиона долларов), пятое – онлайн-ритейлеру одежды и обуви Lamoda (454 миллиона долларов), шестое – Ozon Group (369 миллионов долларов), седьмое – сервису бронирования Biletix (264 миллиона долларов), восьмое – ресурсу поиска работы HeadHunter (228 миллионов долларов).

На девятой строчке – онлайн-дискаунтер «Ситилинк» (224 миллиона долларов) – единственный ритейлер в списке, который специализируется на торговле электроникой. Замыкает десятку сервис геолокации 2ГИС (211 миллионов долларов). На его картах отмечено 11,162 миллиона зданий.

Также в рейтинг вошли интернет-магазин KupiVip (169 миллионов долларов); сервис бронирования авиабилетов Aviasales (138 миллионов долларов); универсальный ритейлер «ОнлайнТрейд.Ру» (129 миллионов долларов); электронная торговая площадка, связывающая поставщика и заказчика, B2B-Center (121 миллион долларов); онлайн-кинотеатр Ivi.ru (119 миллионов долларов) и рекрутинговый проект SuperJob (117 миллионов долларов).

Замыкают двадцатку агрегатор объявлений по аренде и продаже недвижимости Cian.ru (111 миллионов долларов); сервис онлайн-знакомств Mamba (108 миллионов долларов); «1С-Битрикс», разрабатывающий системы управления сайтами и онлайн-проектами (97 миллионов долларов); а также онлайн-школа английского языка SkyEng (80 миллионов долларов).

Как отмечает издание, в этом году из рейтинга выбыли онлайн-ритейлеры «Юлмарт» и Exist. Первый приостановил работу в некоторых регионах и сейчас переоформляет бизнес на другие юрлица, второй находится в стадии ликвидации. В обоих случаях этим событиям предшествовали корпоративные конфликты. Новичками рейтинга стали Biletix, «ОнлайнТрейд.Ру» и SkyEng.

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