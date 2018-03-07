Forbes назвал богатейших жителей Украины: топ-7 миллиардеров

Семеро граждан Украины попали в 32-й ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров по версии журнала Forbes.

Соответствующие данные приводятся на сайте издания.

Самым богатым украинцем, по версии издания, традиционно оказался владелец группы СКМ Ринат Ахметов. С состоянием в $5,5 млрд он занимает 334 место в списке. Согласно данным журнала, за год Ахметов увеличил свое состояние на $900 млн.

Следом за ним в рейтинге следует владелец Ferrexpo Константин Жеваго, с капиталом в 1,6 млрд он занимает 1477 строчку рейтинга. За год Жеваго укрепил свое состояние на $200 млн.

Замыкает тройку самых богатых украинцев собственник «Мироновского хлебопродукта» Юрий Косюк, с капиталом в $1,5 млрд он фигурирует в списке под номером 1561.

В список также вошли собственник группы «Интерпайп» Виктор Пинчук ($1,4 млрд, 1650 место), совладелец группы «Приват» Геннадий Боголюбов ($1,2 млрд, 1867 место).

Игорь Коломойский и Вадим Новинский с капиталами в $1 млрд расположились на 2124 строчке.

Как сообщал «Обозреватель», 6 марта Forbes назвал самых богатых людей планеты. В свою очередь, в Украине обнародовали число миллионеров.





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