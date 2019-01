Фондовые рынки стран АТР завершили торги в плюсе — Investing.com Россия

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли в пятницу благодаря оптимизму в отношении торговых переговоров США и Китая, а также сигналам о том, что Федеральная резервная система (ФРС) может сделать перерыв в повышении процентных ставок.

Японский индекс увеличился по итогам торгов почти на 1%, более широкий индикатор — на 0,5%, гонконгский вырос на 0,6%, китайский — на 0,7%, южнокорейский KOSPI — на 0,6%, тайваньский TAIEX — на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,4%.

За неделю Topix вырос почти на 4%, максимальными темпами с сентября, Shanghai Composite — на 1,6%, максимальными темпами с ноября.

США и Китай движутся к проведению нового раунда переговоров на более высоком уровне для преодоления противоречий в торговой сфере. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в четверг, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ «с высокой вероятностью» посетит Вашингтон позднее в этом месяце для продолжения переговоров.

«Позитивные сигналы относительно торгового спора США и КНР продолжают находить отклик у инвесторов, и это позволяет предположить, что азиатский рынок акций готов к росту», — цитирует Market Watch Стивена Иннеса, отвечающего за рынки АТР в Oanda.

Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона в четверг утвердили инвесторов во мнении о том, что позиция Центробанка по кредитно-денежной политике стала более «голубиной». Это поддержало оптимизм трейдеров, ранее выражавших опасения, что продолжающееся ужесточение политики Федрезервом может спровоцировать рецессию в экономике США.

Дж.Пауэлл подчеркнул, что у Федрезерва есть возможность проявить терпение в плане дальнейшего подъема ставки. Он отметил также, что ЦБ будет учитывать напряженность на финансовых рынках при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении ставок.

«Мировая экономика демонстрирует сигналы ослабления, однако с этим можно будет справиться в случае корректировки кредитно-денежной политики ФРС», — цитирует агентство Bloomberg аналитика Okasan Online Securities в Токио Йосихиро Ито.

Акции Fast Retailing подорожали на 6,2% по итогам торгов в пятницу на информации о том, что темпы роста операционной прибыли ритейлера, владеющего брендом Uniqlo, в минувшем квартале выражались двузначным числом.

Котировки бумаг японского производителя медицинского оборудования Olympus подорожали на 9,9%. Компания объявила о включении в совет директоров трех иностранцев.

Капитализация Hitachi выросла на 8,6%. Японский конгломерат остановил работу над атомным проектом в Великобритании, поскольку переговоры с британскими властями о его дальнейшем финансировании зашли в тупик, сообщила газета Nikkei. Hitachi заморозит активы стоимостью порядка 300 млрд иен ($2,88 млрд), принадлежащие ее британскому подразделению, и спишет их стоимость.

Акции поставщиков компонентов для устройств Apple (NASDAQ:) продолжили дорожать после резкого падения на прошлой неделе. Цена бумаг AAC Technologies поднялась на 5%, Sunny Optical — на 2,7%.

Стоимость акций южнокорейской Samsung (KS:) Electronics увеличилась на 1,8%.

Котировки бумаг китайских госкомпаний Air China Ltd., China Eastern Airlines Corp. и China Southern Airlines Co. выросли соответственно на 4,5%, 3% и 3,5% по итогам торгов в Шанхае вслед за улучшением оценки акций рядом брокерских компаний, включая Credit Suisse (SIX:). Эксперты отметили улучшение перспектив китайских авиакомпаний в связи с ожиданиями преодоления противоречий в торговых отношениях КНР и США. Кроме того, они полагают, что повышение цен на топливо будет ограниченным в этом году.

Австралийский рынок упал в пятницу, несмотря на сильные статданные. Розничные продажи в стране увеличились в ноябре на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем благодаря высокому спросу на товары повседневного спроса, одежду и обувь. Темпы роста оказались лучше среднего прогноза рынка на уровне 0,3%.





