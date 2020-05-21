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Фондовые индексы США выросли на ожиданиях восстановления экономики

Мировая экономика 21 Май 2020
Фондовые индексы США выросли на ожиданиях восстановления экономики
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Фондовые индексы США выросли на ожиданиях восстановления экономики

Фондовый рынок США закрылся ростом

Торги на Американской фондовой бирже в среду, 20 мая, закончились ростом ключевых индексов на 1,5-2,0%.


Dow Jones вырос на 1,52% − до 24575,9 пункта.


S&P 500 поднялся на 1,67% − до 2971,61 пункта.


Nasdaq увеличился на 2,08% − до 9375,78 пункта.



Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии выросла на 0,15% до 33,59 доллара за баррель.



По данным экспертов, курсы акций росли на оптимизме участников рынка по поводу перспектив восстановления глобальной экономики.




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